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巴西縮短追加劑間隔時間 　18歲以上將全數接種

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

▲巴西加快追加劑施打的間隔時間。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電

巴西衛生部今天宣布，縮短COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗加強劑量的間隔時間，並擴大必須接種第3劑疫苗的年齡範圍到18歲以上人口。

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天指出，完成2劑COVID-19疫苗並需要接種加強劑疫苗的間隔時間，將從6個月縮短至5個月。

此外，所有18歲以上的民眾，無論之前接種過哪種疫苗，都需要接種第3劑疫苗，優先順序為BNT（Pfizer- BioNTech）、阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

巴西衛生部還沒有考慮使用中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）共同開發的COVID-19疫苗CoronaVac作為追加劑。

衛生部宣布，所有接受單劑嬌生疫苗的巴西公民都必須接種第2劑。到目前為止，它是巴西唯一被視為單劑量的疫苗。美國在食品暨藥物管理局（FDA）的建議下，至少在2個月前已經開始對接種嬌生疫苗的人施打第2劑疫苗。

近500萬巴西人接種第1劑嬌生疫苗，現在間隔2個月後，他們將有權接種第2劑。之後，5個月後，這些人將接種第3劑。追加劑將使用BNT疫苗。

巴西衛生部還計劃在明年1月21日發起一場大型疫苗接種運動，以鼓勵人們接種2劑COVID-19疫苗。

聖保羅市今天開始為超過20萬名公私立教育專業人員施打加強劑，根據年齡分2階段進行，第一階段持續到11月22日，針對40至59歲的人；第2階段從11月22日起，18歲以上的教育部門工作人員都能夠接種追加劑。

除了教育部門外，大都會民警、區公所稽查員和墓地工作者，也有權接種第3劑疫苗。

根據市政廳的數據，聖保羅有98%的成年人接種了2劑疫苗或單劑嬌生疫苗，青少年的比例為26%。

巴西感染管制學家穆阿雷克（Raquel Muarrek）強調，接種疫苗對於避免所謂的「長期COVID-19」很重要，這種情況的患者出院後會出現數週、數月甚至數年的後遺症；接種疫苗有助於減少COVID-19後的症狀，並在康復方面有更好的反應。

穆阿雷克表示，疫苗接種已被證明可有效減少死亡人數、重症病例和住院人數，但只有當完整接種疫苗覆蓋率達到85%至89%時，傳播率才會降低。目前巴西的覆蓋率近59%。

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