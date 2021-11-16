新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

▲北市夫妻動手撕電視貼膜，秒噴3萬元。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

北市一對夫妻購買將近10萬元的電視，回家擺放好位置，開始拆除封膜，沒想到看見螢幕邊邊類似保護膜的物質，一撕下來竟然立刻噴了3萬元。對此，維修師傅也出面解釋原因，且這種情況也已經不是第一次發生。

根據《東森新聞》報導，這對夫妻花了將近10萬元購買無邊框電視，回家安裝好以後，開始拆除封膜，看見螢幕左上角、右上角有類似保護膜的物質，於是一人拉一角，直接把膜撕下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到撕完以後，電視螢幕變成一片白色，還有一片黑色的膜狀物質連接著螢幕底部，再把黑膜蓋回去，電視的白色畫面則又出現其他顏色。

▲原來，這對夫妻撕掉的是偏光膜。（示意圖／免費圖庫pixabay）



無奈之下只能將電視送修，維修人員報價3萬3,800元，讓夫妻十分無奈，等於除了原價的10萬元，又多花了3萬多元修電視。工程師也透露，這已經不是第一次有客戶誤撕偏光膜。



對此，電視維修業者說明，這種狀況比較常發生在無邊框電視，因為沒有邊框，所以偏光膜黏在一旁，可以算是一種瑕疵，「不應該讓客戶這麼容易把它撕下來。」

業者實際使用有邊框電視來實驗，偏光膜被嵌在內層，要使用刀片用力刮，才有辦法刮掉。不過，投訴人指控，真的是徒手輕易撕掉，絕對不可能用刀片去割新的電視，且說明書上沒寫到偏光膜相關的訊息，主機上面也沒貼警告，與保護貼相比，看起來也非常相似，才會不小心撕錯。

據了解，偏光膜是LED、LCD螢幕當中，面板外層貼和的薄膜，主要用途為過濾光源，藉此呈現正確的色彩。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘