港府「無理由」拒續外媒記者簽證！ 林鄭月娥：我也給美國拒批

▲英國經濟學人記者黃淑琳在推特回應簽證被拒。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港再掀新聞自由爭議，英國《經濟學人》記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）日前工作簽證被拒續期，而入境處並未提供理由。特首林鄭月娥今（16）日回應稱，發出簽證是特區政府的自治範圍，「我也給美國拒批。」大陸外交部則表示，香港國安法實施後，在港媒體享新聞自由，且當地外媒人數不減反增。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

英國雜誌「經濟學人」總編輯貝德斯(Zanny Minton Beddoes)12日發表聲明，稱香港拒絕為他們的澳洲籍華裔記者續簽簽證，「我們對於他們這項沒有解釋的決定感到遺憾。」

據《香港01》報導，針對拒續《經濟學人》記者簽證一事，林鄭月娥表示，發出簽證是特區政府的自治範圍，作為特首，美國亦拒批其簽證，這也是美國的自治範圍；入境處考慮個別個案後決定是否批出簽證，港府不評論個別事件。

另外，林鄭月娥指出，香港作為國際城市，是海外媒體的中心樞紐，對此感到自豪，很多海外傳媒也以香港作為區域基地，港府會繼續協助海外媒體在港運作，強調須遵守本港法律，包括《港區國安法》。

在被問到是否會承諾適時、透明地處理海外記者簽證申請時，林鄭月娥承諾已寫在《基本法》，但要看實際數字。

大陸外交部發言人趙立堅也於15日作出回應，稱香港國安法實施以來，港人和所有在港媒體記者「享有的包括新聞自由在內的各項合法權利和自由」。

他接著指出，國安法實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至2021年4月，駐港外媒共有628名持工作簽證的外籍員工，較前一年同期增加98人，年增18.5%，以《經濟學人》為例，一年來在港外籍員工人數創下了22%的增幅。

▲簽證被拒後，黃淑琳透過推特表達立場。（圖／翻攝自推特）

據悉，黃淑琳是香港國安法2020年7月生效後，至少有3名外媒工作者簽證被拒。《明報》指出，《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）去年7月簽證不獲續批，香港自由媒體（Hong Kong FreePress ）的外籍編輯尼可拉斯（Aaron Mc Nicholas）在送出申請近半年後，獲通知被拒。

黃淑琳本人也於13日在推特發文稱，對於不能繼續在香港採訪而感到遺憾，「我喜歡了解這座城市及人民，我會想念你們的。」