天池山莊委外遭批球員兼裁判　林管處：餐飲招標是為「終結亂象」

▲能安縱走沿途壯闊美麗的高山景觀。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局天池山莊在登山界有「五星級山屋」之稱，也是能高越嶺道重要中繼站的，但日前因將餐飲服務業務公開委外，由負責管理維護的業者米亞桑公司得標，引起原協作業者痛批「球員兼裁判」。林務局南投林管處澄清，該協作業者過去長期不當清理廚餘、超租營帳、以機車運補物資等，不但徒增高山環境負擔，更置協作人員於險地甚至車禍喪命，餐飲招標乃為終結亂象，盼未來培養在地原民部落組成的法人組織執行山林共管項目。

南投林管處解釋，自102年起即開始與能高越嶺道所在的3村6部落進行為期一年半的生態旅遊發展計畫，並自105年開始以政府單位與賽德克族群共管山林為目標，投入更多資源強化輔導，包含成立「能高越嶺道生態旅遊發展協會」作為發展平台，培力部落廚房與手作步道工班、推動生態友善農業並行銷甜柿與段木香菇等特色農產品，希望能催生具代表性的共管組織。

▲▼位於南投縣仁愛鄉的能高越嶺國家步道和壯麗山景。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處指出，原寄居天池山莊提供餐飲服務的協作業者，也是評估可合作的夥伴之一，因而邀請相關人員加入協會共同培力；但該業者始終以本位利益考量，使得他們經常接到山友檢舉，指業者往山溝傾倒廚餘、在步道濫搭營帳出租、以機車作為運補交通工具等，去年甚至有一名協作人員騎車不幸翻落山谷往生。

南投林管處表示，持續與該業者協商要求調整營運方式，妥善清運廚餘、減少機車運補，以減輕對高山生態環境負擔，並保障山友與協作人員安全，但不得其果，至近2年疫情帶來國旅爆發，情況更加惡化；有鑑於單一家族業者並不代表在地各部落之利益，處方和能高越嶺道協會都迫切希望終結此亂象，才決定針對天池山莊餐飲服務與清潔管理維護分別公開招標。

▲南投林管處表示為遏止天池山莊協作亂象，持續與當地原民溝通、朝向能高越嶺山域共管發展。（圖／林務局南投林管處提供）

針對餐飲服務與管理維護均由米亞桑戶外國際有限公司得標，處方澄清，能高越嶺道與天池山莊的管理權責主體仍為南投林管處，米亞桑公司僅執行清潔、登記等勞務，並無球員兼裁判情形；而該公司正因募妥數名在地部落員工、規劃以人力揹負食材運補，也承諾將培力部落青年熟悉管理實務，獲各評選委員認同，才能在餐飲服務標案勝出。

除了天池山莊之管理與勞務，南投林管處進一步說明，期待就能高越嶺道沿線山域的巡護、盜伐防範、步道維護等奠基於傳統領域守護的多元面向，開啟溝通及共決機制，待部落整合組成具代表性的共管委員會與法人組織，並經培力具備量能後，雙方即可簽訂行政契約，委託在地族人執行山林共管項目；至於涉及較高商業利益的山莊勞務服務，將在研析與政府採購法等其他法規之競合情形後，視情況採行政委託、勞務採購或評選標租。



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