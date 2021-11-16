台中陪酒價暴漲一倍！39家酒店廣發英雄帖　溫馨提醒要帶小黃卡

▲▼停業半年的酒店今晚復業，如果客人不帶黃卡怎麼辦？中市府坦承還在請示中。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

因疫情停業半年的八大行業，今晚開始有條件復業，各大酒店都廣發line通知老顧客，台中市列管的休閒娛樂服務業有243家，核准復業有176家，中央要求從業人員和消費者都必須至少打一劑疫苗才准進店，但如果未帶黃卡怎麼辦？罰多少？店家是否有連帶責任？台中市政府經發局坦承，只知依傳染病防治法處罰，但處罰細節正向中央請示中。

▲▼停業半年的酒店今晚復業，如果客人不帶黃卡怎麼辦？中市府坦承還在請示中。（圖／民眾提供）

中央流行疫情指揮中心宣布16日起，開放有女陪侍的八大行業有條件復業，台中統計列管的休閒娛樂服務業有243家，其中有女陪侍服務的酒家、酒吧業有39家，已核准復業有176家，核准復業比率達72%，其餘無法申請復業者，多數均因準備文件不齊全，負責人或部分從業人員未施打疫苗而無法復業，市府將不定期查核，若查獲違反防疫措施者，將依傳染病防治法處罰。

各大酒店也都傳line通知老顧客，不但叮嚀員工、小姐，未打第一劑疫苗，或是打一劑未滿14天者不能進公司，有施打者也必需帶黃卡上班，包括客人也要帶黃卡，以利臨檢。

但由於中央規定模糊，店家的解讀也不一，有的明確告知客人要帶黃卡，帶健保卡也不行；有的只要拍下黃卡照片；有的是只要有疫苗證明即可，帶健保卡也行。

至於停業半年有何優惠活動？業者都說沒有，公司都半年沒收入了還優惠？有的甚至小姐鐘點費加倍，原本2小時是1800元，坐一轉一，現在改成1小時1800元，坐一轉一，而且幹部不得抽成，幹部也大呼受不了。

市府經發局進一步表示，為維護公共安全，將聯合都發局、消防局、警察局等聯合稽查小組，不定期前往查核公共安全以及防疫措施，但被問到如果有小姐或客人未帶黃卡，甚至沒打疫苗，怎麼辦？經發局坦承，如何處罰還在向中央請示。