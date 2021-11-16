「習拜會」台海問題分歧大　包承柯：雙方將阻止走向「這局面」

記者任以芳／北京報導

中美最高領導人「習拜會」今（16日）首次線上面對面會談。主要聚焦緩解中美緊張局勢，穩定兩國在地緣政治、貿易外交等領域等激烈競爭。另外，台灣問題也成為全球關注焦點，先前華府多次敦促北京必須和平解決兩岸問題。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸學者包承柯也指出，40年以前中美建交，雙方遵循「一個中國原則」，但現在外界認為美方刻意導向往「一中一台」方向發展。但相信這次會晤針對台灣問題會更多明確解釋，最終還是得回歸「一中原則」，也符合中美雙方過去大國承諾，維持區域發展穩定。

▲「習拜會」聚焦降低中美摩擦，台灣問題的分歧也備受關注。（圖／路透）

「習拜會」歷時近4小時會晤，雙方就中美關係和雙方共同關心問題交換意見。綜合外媒引述報導指出，根據籌備「習拜會」的消息人士稱，這次初步會晤有兩種說法。有專家分析，只靠一次中美會晤很難談出結果，頂多達成共識已經很不錯。研判美中雙方不會有具體結果或聯合聲明，但習近平就台海問題，以及外界抵制北京2022冬奧等議題來討論。

▲陸學者分析，預估「習拜會」後在台灣問題逐漸出現較明確的解釋，回歸原先中美立場。（圖／路透）

對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，回到40年前中美建交，雙方一直遵循「一個中國原則」，並不是逐漸往「一中一台」方向發展。儘管外界導向美國有意推進台灣朝向這方向前進，實際上，從美國近期官方發言來看，雙方都很明白中方最後底線，這是非常關鍵問題。

包承柯說，日前蔡英文承認有部分美軍進駐台灣，已經悖離當初中美建交原則，明顯美國違約在先。預估「習拜會」在台灣問題逐漸出現較明確的解釋，回歸原先中美立場，拜登終究得尊重傳統，維持現狀，也就是中美三個聯合公報的建交三原則，與台灣「斷交、撤軍、廢約（共同防禦條約）」 以及美國一中政策。

▲習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」，氣氛融洽。（圖／翻攝央視）

另外，也有專家分析，「習拜會」見面三分情，第一次面對面會晤，像是台灣問題、人權等敏感的分歧議題不碰觸，單就低碳減排氣候問題、經貿等問題討論，延續之前打造的善意氛圍。首先，時間回推9日，美中關係全國委員會（NCUSCR）成立55週年，中美領導人致函祝賀，表達合作意願，被外界視為雙方為「習拜會」做鋪墊，釋放友善訊號。中美10日又共同發佈《關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，宣佈成立新的聯合工作組，企圖展現兩國在緩解全球氣候變化上將形成長期合作機制。

這也是繼拜登上任後，中美首次正面釋出友好訊號。包承柯也分析，「習拜會」會有更多的討論放在如何降低中美競爭，比如大國之間的經貿摩擦，相信會有適度溝通來做利益交換。另外，氣候問題上的合作預估才形成一些共識，畢竟雙方前期做了很多的鋪墊和準備，就戰略利益來看還是中美各自會有所伸張。

回顧美國前總統川普「反中」政策，在很多層面上向大陸提出挑戰，加劇大國之間競爭。拜登上任後也繼續朝這方向在走，實際上雙方也意識再衝突下去，絕對是兩敗俱傷。自從美國國家安全顧問蘇利文與中央外事辦主任楊潔篪上個月6日在蘇黎世會談後，表示將安排「習拜視訊會晤」，中美雙方都很認真看待這次會談。

從今日會晤安排上，明顯看出中美兩國元首經過精心的準備歷時近4小時會談，這也預示雙方都有誠意來管控中美之間的分歧。正如美中關係全國委員會於9日在紐約舉行2021年度晚宴上，大陸駐美國大使秦剛宣讀習近平給拜登的致賀信，強調「中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、斗則俱傷，合作是唯一正確選擇。」

