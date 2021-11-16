台東縣府前進蘭嶼、綠島校園　宣導飲用水觀念

▲向學童宣導飲用水觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由於台灣上半年乾旱，下半年又連續出現致災性強降雨，可見極端氣候發生頻率越來越高，不僅改變了降雨的時間與空間分布，也對民生供水系統產生衝擊，可能影響飲用水水質。台東縣環境保護局除了積極舉辦飲用水品質監測作業，替民眾及遊客把關飲用水品質外，更考量離島水資源問題相較台灣本島更為嚴峻，日前分別於綠島鄉及蘭嶼鄉國中小舉辦安全飲用水相關宣導活動，教導學童正確安全飲用水觀念，並期待學童帶回家庭中，請家人一起注意飲用水觀念，讓環境教育向下扎根，離島地區飲用水資源朝永續的目標前進。

縣長饒慶鈴表示，安全的飲用水管理是台東縣政府重要的施政方向，縣府為推動環境資源永續，響應聯合國17項永續發展目標SDGs(Sustainable Development Goals)，在施政的策略中，加入了呼應永續發展目標SDGs的行動策略，在永續目標第4項「優質教育」及永續目標第6項「潔淨水資源」中，希望透過舉辦各種安全飲用水宣導會等環境教育行動，讓民眾與學童在「飲用水的來源」、「常見的飲用水安全問題」及「飲用水設備清潔維護」等內容更加認識，並將這些資訊帶回家中與家人分享，落實在日常生活的每1天。

另外，針對離島地區，除了加強飲用水品質監測外，更推動了離島飲用水共享平台，目前在綠島已經有44處飲用水加水點，可以讓民眾與遊客免費使用飲用水，明年也將推動到蘭嶼地區，縣府會持續推動更安全的飲用水政策。

環保局指出，環保局平日十分重視飲用水水質的監控，為民眾的用水安全把關，除此之外，為了讓加強大家對於飲用水資源的相關認識，會持續透過宣導的方式讓民眾或學童更瞭解安全飲用水的重要，與平時維護保養的相關知識。透過校園環境教育推廣，可以將正確的用水觀念向下扎根，讓學童成為安全飲用水小尖兵，教導家人共同維護家庭飲水安全，達到用戶端的用水安全。環保局希望透過辦理一系列宣導會，使民眾擁有良好用水習慣，降低極端氣候帶來的飲用水安全衝擊，並呼籲民眾一同珍惜台灣珍貴的水資源。