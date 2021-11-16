2021年0°C的嘉明湖手作步道工作假期　邀請您跨年上工

▲步道維護運送土石。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

嘉明湖手作步道工作假期在疫情趨緩穩定後，將於跨年期間登場，今年活動將邀請各位熱愛手作步道的夥伴，共同在冬季0°C的嘉明湖步道上，為今年的辛勞畫下完美句點，並透過對土地的友善付出展開2022年。

嘉明湖手作步道工作假期是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地的志工，用最簡單的工具，以就地取材的方式、不破壞生態，並融合步道環境的特性，來進行嘉明湖步道修復工作。手作步道維護配合「1人1公斤，為嘉明湖步道永續而揹」活動，利用熱心山友協助自嘉明湖國家步道登山口背負至步道沿線放置的向陽崩塌土石，作為步道工作假期回填沖蝕溝的材料。為期5天4夜的工作假期，將針對嘉明湖步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題進行改善，並在最後1天安排前往延平鄉永康部落，透過參與布農族獵人與天地的共鳴體驗活動，來場布農文化深度之旅。

▲步道舖石。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東林管處處長吳昌祐表示，嘉明湖手作步道工作假期連續辦理6年時間，透過志工、步道工班及協作夥伴的合作，在步道上已逐漸累積既融合自然又富有愛心的痕跡，透過集結眾人之力，持續進行的嘉明湖手作步道接力工作，是嘉明湖步道上最動人的風景。能夠在登山的過程中實踐兼顧保育與維護土地的價值，是嘉明湖步道追求的永續精神。

5天4夜的活動費用每人6,000元，報名期間自11月16日中午12時起至26日下午5時或額滿為止，歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入嘉明湖國家步道手作步道接力走的行動行列。