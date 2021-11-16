空姐不斷戳鼻孔篩檢！民航局認「很痛苦」：盼能改取唾液

▲機組員因公需求常要戳鼻孔篩檢。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

今年9月三名長榮機師發生突破性感染，芝加哥航線因此暫時停飛，交通部民航局全面檢視航空公司外站防疫作為，針對少數無法配合防疫規定的旅館，航空公司也因此更換飯店。另外機組員因公需求每月都需「戳鼻孔」篩檢，民航局表示，「確實造成他們很大痛苦」，上月已行文指揮中心盼改取唾液等其他方式篩檢。

民航局副局長林俊良表示，今年9月發生長榮機師突破性感染事件，因此要求航空公司全面檢討外站防疫作為，且所有動線、通關、車輛、旅宿的清潔消毒SOP都拍攝影片及照片，本月初已向指揮中心報告。

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林俊良表示，由於國外防疫作為跟台灣不太一樣，舉例來說，有些外站因車輛限制，機組員的行李須由當地的司機協助搬運至飯店，針對此類狀況，民航局下令機組員需加強消毒作業，若旅館無法配合符合WHO清潔消毒規定，就須直接更換投宿旅館，少數航空公司也因此更換飯店。

▲民航局要求航空公司落實所有外站防疫作為。（圖／記者李毓康攝）

另外，機組員日前也抗議，他們每月為了篩檢都需「戳鼻孔」好幾次，且陷入檢疫、出勤的輪迴中，讓不少人感到身心俱疲，民航局請航空公司與工會討論，希望針對機組員派遣能更彈性，讓機組員有較多的自由日。

林俊良也說，機組員居家檢疫期滿都要「戳鼻孔」，確實造成他們很大痛苦，畢竟他們不像一般人偶爾一次，而是一個月要戳好幾次，確實很辛苦，因此上月底已行文指揮中心，建議改以唾液等方式取代戳鼻孔的篩檢模式。