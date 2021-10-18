空姐街頭候車冷到發抖　海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

▲大陸海航控股旗下空姐寒風中蹲地發抖等車，引起外界關注。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸海航一名白金卡旅客9日深夜路過海航控股北京基地，看到有空姐蹲在路邊等車，凍得瑟瑟發抖，便拍下照片發給海航集團並留言建議能否想辦法給員工遮風避雨。對此，海航控股書記劉璐、副書記徐軍帶領黨委高層16日深夜站在氣溫接近0度的北京基地街頭，穿著夏服實地感受驟寒天氣，體驗一線員工戶外等車之苦。

▲海航控股黨委幹部在寒風中體驗基層員工遇到的問題。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，體驗完一線員工戶外等換班車時的感受後，海航控股黨委高層連夜召開專題會深刻反思。據會議照片顯示，眾人皆披上外套。會議指出，要痛定思痛，針對事件本身，員工關愛浮於表面，缺乏系統思維，執行存在官僚主義，形式主義現象，全體幹部要進行深刻反省和自我批評。

據了解，空姐在街頭穿著制服冷到發抖的照片曝光後，海航黨委幹部發現，海航系其它航司空服員已陸續更換冬裝禦寒，但海航控股仍遲遲未進行相應調整，僅一紙公文，沒有拿出解決辦法，不跟蹤辦事效果，存在嚴重的形式主義，官僚主義。

面對今年入秋換季後氣溫下降早的事實，海航控股未能及時應對，沒有通知空服員換裝，也沒有相關支持保障，導致乘務員依然衣著單薄身處寒風。在得到集團指令後，海航控股層層交辦，沒有去盯辦落實情況，只是簡單下發一紙通告，內容也無法落地實施，嚴重背離集團一線工作法工作原則和工作要求。

海航集團曾為大陸第二大民營企業，隨著董事長陳峰、首席執行官譚向東涉違法被逮捕後，海航集團2020年1.2兆元的歷史紀錄負債也隨之曝光，同時，海航也決定宣布破產重整，旗下4塊產業中的ST海航、ST基礎及ST大集單獨重整，海航集團則是和321家企業和重整。