傳羅智強選高雄市長！王浩宇備拖鞋打小強　林于凱曝：過往戰績慘

▲近期傳出國民黨台北市議員羅智強可能空降參選高雄市長。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／高雄報導

近期傳出高雄地方派系徵詢國民黨籍北市議員羅智強「空降」參選高雄市長，對此，高雄市長陳其邁今被問及此事僅回「沒有評論」。高雄市議員林于凱認為，羅智強之前參選過三民區議員，開出的票數也沒有太好，要國民黨更努力一點；民進黨籍前桃園市議員王浩宇則PO文「小強來就準備拖鞋」。

縣市長選戰明年就要開打，藍營將派出何人參戰高雄市長選舉備受關注，近期傳出有高雄派系想請北市議員羅智強「空降」參選。

▲高雄市議員林于凱。（圖／記者賴文萱翻攝）

林于凱認為，以目前陳其邁在高雄的施政表現，國民黨應該要派出一個非常強的人選才有機會，特別是羅智強之前參選過三民區議員，開出的票數並沒有太好。

林于凱說，高雄人需要的是一個對高雄在地了解的市長參選人，國民黨應該要好好培養在地人才，不要每次都要空降，朱立倫自己也說空降的閃邊，國民黨應該要更努力一點。





▲王浩宇PO文表示，小強來就準備拖鞋。（圖／翻攝自王浩宇FB）

預計投入三民區市議員選戰的王浩宇，今天也在臉書PO文表示，「兵來將擋、水來土掩，小強來就準備拖鞋，高雄，加油。」

另外，台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋則喊話羅智強，想選就直接來，在高雄一定相遇得到，不要透過媒體放話試水溫，這只會凸顯當年他在三民區只拿3千票，已成為選高雄的心理陰影。