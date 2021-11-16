「我不會灰心」請戰徐國勇挨批駁聲量　羅智強：別讓綠營見縫插針

▲羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

第二場公投意見發表會18日登場，民進黨改派內政部長徐國勇上陣，原對決國民黨主席朱立倫，後來國民黨副秘書長羅智強請纓對戰。傳出羅智強此舉引起黨內及議會黨團不滿，被認為是為了博取個人聲量。羅智強16日澄清，自己有先請示，獲准才會請戰，希望不要被民進黨見縫插針，「我不會灰心、繼續拚！」

羅智強表示，不知道這位「假黨內人士」是何方神聖？他先向國民黨秘書長黃健庭表達請戰徐國勇的意願，黃健庭同意後，再致電江啟臣（領銜人），經江啟臣同意後，才發臉書請戰徐國勇，自己不是第一天從政，沒請得令牌，豈會草率請戰？他拚公投拚的連命都不要，這叫搏個人聲量？那請這位「假黨內人士」去街頭睡49天、騎腳踏車摩托車環島二圈搏一下聲量。

羅智強指出，面對民進黨撲天蓋地用國家資源宣傳，要擔心的是公投的聲量不夠，每個國民黨的夥伴誰不是用盡全力地為公投博聲量？竟有人嫌別人在搏公投聲量？國民黨全台各角落的螞蟻雄兵已再次讓民進黨感到威脅，最後關頭了，不要再給民進黨見縫插針的機會，「我不會灰心，繼續拚」。

此外，國民黨文傳會主委凌濤也表示，面對民進黨排天倒海的資源動員造勢場次，國民黨沒有一絲一毫的退縮，每一個人在最後關頭都還在拚，這時候還有人「反串」黨內人士、議會人士，對這些辛苦的戰將拉拉扯扯，根本是創造民進黨見縫插針的機會。