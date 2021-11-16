護藻礁！環團籲「天然氣接收站」改設台北港　交部駁：有航安疑慮

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

四大公投將於12月18日登場，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，天然氣第三接收站蓋在桃園觀塘有很多程序不正義的問題，環團主張三接應考慮在台北港、林口港等港口。不過交通部今日表示，臺北港如設置天然氣接收站將有航安疑慮。

交通部表示，臺北港N7-N9碼頭依臺北港貨櫃儲運中心BOT契約應由臺北港貨櫃碼頭公司開發，且後線土地已設定地上權予該公司，並已使用；港務公司與臺北港貨櫃碼頭公司近期對後續(N7-N9碼頭)開發與運用期程已有初步共識將繼續發展，預計110年底前可定案推動。

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交通部指出，LNG船屬危險品運輸船，於航行中其前方2浬、後方1浬、左右兩舷各150公尺範圍內，鄰近船舶均應避讓，不得有其他船舶行駛；碇泊時須與其他船舶維持150公尺以上距離，惟臺北港航道400公尺寬，僅餘250公尺，影響大型船舶進出致有航安疑慮。

▲交通部表示，台北港從未有建置LNG接收站5.5年之規劃。（圖／港務公司提供）

另卸料碼頭應與其他碼頭距離320公尺以上，亦將造成周邊碼頭運用困難。考量現有臺北港南、北碼頭區域均緊鄰主航道兩側，若設置LNG船靠泊卸收站，LNG船兩舷距已不足安全距離，對於船舶進出港貨物作業將產生嚴重干擾，對航道安全亦有嚴重影響。

交通部表示，目前全球海運景氣已恢復，臺北港散雜貨(砂石、汽車)、風電及貨櫃等功能分區明確，無閒置土地，且臺北港貨櫃碼頭公司刻正積極推動後3座碼頭開發運用，110年8月已有24,000TEU超級貨櫃輪首航臺北港，顯示臺北港為亞洲主要港口，將持續發展貨櫃儲運、綠能產業及物流進出口。

臺北港從未有建置LNG接收站5.5年之規劃，該5.5年之說非港務公司評估。中油公司考量臺北港既有港區土地使用均有規劃、LNG管線佈設及港口作業安全等因素後，未將臺北港納為第三天然氣接收站替選場址。