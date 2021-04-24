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中油三接外推至離岸1公里　潘忠政：藻礁公投主文不會改變

▲中油三接外推，潘忠政：公投主文不變

▲潘忠政指出，藻礁正受到三接海事工程致命的摧殘。（圖／翻攝自潘忠政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政針對有消息傳出，總統府將環團的意見彙整後送交行政院，中央傾向在不超過環評範圍的前提下，中油三接最多外推至離岸1公里的說法強調，公投主文「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」不會改變，公投也無法撤案。

潘忠政於臉書PO文感謝過去每次和蔡總統見面，都給珍愛桃園藻礁成員帶來希望；不過很遺憾的，5年來在保育大潭藻礁這件事上，行政體系完全違背總統的美意；去年的雙贏方案沒有出來，類聽證會也無疾而終；甚至去年6月16日李俊俋副秘書長答應他們，溝通期間三接的海事工程應該停工，也沒有兌現。

現在，藻礁正受到三接海事工程致命的摧殘，岸邊沙灘上可以看到藻礁整遍的屍體碎片，令人痛心！潘忠政說，搶救大潭藻礁6年多了，會走到公投路上，實在是情非得已。此情即是「程序不正義」。沒有程序正義就沒有實質正義，這是民進黨過去所追求、現在珍愛藻礁聯盟在努力實踐。

環保團體與當地居民於2015年5月迄今，陸續依法提出自然地景審議、野生動物保護區、一級海岸保護區等行政程序，但政府竟然漠視、互踢皮球，從未依法開啟任何一次審議程序。政府保育失職護送三接入環評，然後又顢頇的製造環評史上最黑暗的一天，以及他們125場記者會和8個行政訴訟的過程，才是搶救藻礁真正要去努力翻轉的潛在原因，因此他們定位這次公投要捲動的是一場搶救環境、搶救民主、搶救公平正義的公民運動。

況且，公投主文非常明確的要求三接應遷離大潭藻礁海岸及低潮線外5公里的海域，所有不符合這個旨意的方案都不是他個人或是公投推動聯盟可以自行決定的。珍愛桃園藻礁並邀請蔡總統於4月29日大潮日，和搶救藻礁人士，一起去大潭藻礁夜觀生態，重溫當年藻礁永存的初衷。

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