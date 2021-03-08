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洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

▲民進黨不分區立委登記，洪申翰。（圖／記者林敬旻攝）

▲洪申翰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署逼近60萬份，民進黨年輕世代包含副秘書長林飛帆、林鶴明，以及立委洪申翰3人今天原訂與環團對話溝通，但昨天突然宣布取消。而洪申翰曾率環團喊出「非核減煤救藻礁」的態度引發討論，資深媒體人黃暐瀚8日評論，2018年的洪申翰是「三接不蓋也可以」的，他像是「變了一個人」。

藻礁公投連署反應熱烈，民進黨今天本派出農委會主委陳吉仲、年輕世代代表等，與環團會面，不料遭環團婉拒。對此，黃暐瀚今天在臉書發文表示，莫名其妙的「吉仲見面會」，除了套套交情，動之以情，甚至勸說「撤案」之外，想不到還有什麼其他的意義。

黃暐瀚批評民進黨，大潭藻礁位處桃園卻沒找桃園市長，環境評估的責任在環保署，也沒找環保署長，開發觀塘建蓋「三接」是經濟部跟中油的業務，見面卻沒安排經濟部長王美花，更別說「藻礁」早就改由海洋委員會管轄了，上述這麼多單位，卻派了一個應該去管鳳梨的陳吉仲與環團見面。

黃暐瀚說，就算真見面是能談什麼？若要談細節就找相關部會出面，如要端誠意，不會有人比總統出面更有誠意。莫名其妙的「吉仲見面會」，除了套套交情、動之以情，甚至勸說「撤案」之外，想不到還有什麼其他的意義。

至於民進黨不分區環保立委洪申翰先前喊出「非核減煤救藻礁」，黃暐瀚說，相較於前兩個禮拜的支支吾吾，他在日前終於寫了一篇「環保與環保抉擇」文章，內容提到，環保團體想把三接蓋在台北港，但時間是最大的問題，台灣的電力缺口，已經無法再等八九年。

不過，黃暐瀚接著翻出，洪申翰昔日曾在節目上言論，當時他稱「其實就算不蓋三接，也能達到2025，天然氣發電50%的目標，只要從台中接管，並增強穩定度，就能撐過三接蓋在別處的過渡期。」與現在態度相差甚鉅。

黃暐瀚為此註解，2018年的洪申翰是「三接不蓋也可以」的，是「台北港比觀塘更適合」的，是「搶救藻礁」的，他感嘆，是什麼原因讓洪申翰現在像是「變了一個人」。

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關鍵字：

洪申翰黃暐瀚珍愛藻礁

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