6歲女童遭「膠帶封口鼻」關狗籠到死！養母將遺體泡水：看會不會醒

▲6歲的伊莎貝拉疑似被養父母殺害，目前檀香山警方正在徵求相關的線索。（圖／翻攝自檀香山警察局官方網站）

圖文／CTWANT

美國近期發生一起嚴重虐童致死的案件，1對中年夫妻涉嫌虐待6歲的養女伊莎貝拉（Isabella Kalua），他們除了長期將伊莎貝拉關押在狗籠中，甚至還用膠帶封住伊莎貝拉的口鼻，最後導致伊莎貝拉窒息身亡。而養母在發現後，還試圖將伊莎貝拉的遺體泡入水中，看看伊莎貝拉是否會清醒。而最後整起事件在親姊姊的爆料下，這對夫婦被當地警方逮捕。

根據《Fox 13新聞》報導指出，伊莎貝拉的親姐姐於5日對檀香山警方表示，自己多次看到52歲的養父卡路（Isaac Kalua）與43歲的養母勒瓦（Lehua Kalua）虐待妹妹伊莎貝拉，最後還導致伊莎貝拉身亡。

伊莎貝拉的姐姐表示，養父母時常不給妹妹吃飯，飢餓難耐的妹妹時常會半夜起來找食物吃，沒想到因此激怒養父母，伊莎貝拉也常因為這樣就被養父母關到鐵籠中，伊莎貝拉的親姊姊也不止一次目睹養父母用膠帶封住伊莎貝拉的口鼻。

直到某天深夜，伊莎貝拉的親姐姐看到伊莎貝拉的口鼻被膠帶封死，並且被關在狗籠中。等到妹妹沒有任何反應時，養母勒瓦還將伊莎貝拉的遺體拎出狗籠，浸到放滿水的浴缸中，伊莎貝拉的親姊姊表示，「養母的用意是要看妹妹會不會醒來，但實際上沒有任何用途，而養父還要我保守妹妹死亡的秘密。」

目前伊莎貝拉的養父母已經於10日被當地警方依涉嫌二級謀殺罪逮捕，但截至目前為止，當地警方並沒有找到伊莎貝拉的屍體，而伊莎貝拉的養父母也拒不透露。

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