女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹手法曝！不法獲利200萬

▲張男鎖定熱舞社正妹高中生為偷拍目標，趁著成果展示會混入校園，在女廁裝設針孔偷拍如廁畫面，已有近百人受害。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市1名張姓男子（28歲）2018年在台大女廁裝設針孔，偷拍女學生如廁畫面遭逮，警方清查受害者高達60人，今年10月8日發監執行前他自白坦承，在審判期間他又偷拍了30名女性如廁畫面，受害人包括多所高中名校熱舞社身材窈窕的正妹社員，甚至連女警也無辜被拍。

據了解，張男從事粗工，他從2016年開始就在大台北地區女廁裝設針孔，2年內偷拍60人，不過2018年間在台大失風遭逮，惡行才被揭發，違反《妨害秘密》等罪，被法院重判6年定讞，但他仍不知悔改，竟在法院審理此偷拍案期間，即2020年至今年入獄服刑前，又瞄準30女性犯案。

更喪盡天良的是，張男自述罹患強迫症，才會無法自控地去偷拍，但警方追查發現張男竟將偷拍到的照片，賣給多個未成年色情網站，藉此賺取點數跟分紅，粗估不法獲利2百萬元，似乎並不以偷拍為滿足。

本刊調查，警方查出張男專門鎖定熱舞社女學生，尤其17、18歲女高中正妹，他還會製作「偷拍狩獵計畫」。

▲張男犯案手法是在「C型通水（便）器」上安裝針孔，再潛入女廁放置，自己則躲在隔壁男廁或不遠處，監看即時影像。（圖／CTWANT提供）

張男會先到臉書上瀏覽高中熱舞社社團相簿，找尋下手目標，再透過上頭標註的名字等資訊，繼續深入搜尋女學生的個人臉書，摸透其作息、周圍朋友圈後，甚至假冒成女學生加入社團LINE群組「貼身」監控，並趁社團平日練舞或利用社團成果發表會之際，趁機混入校內，潛進女廁架設針孔，自己則躲在男廁或附近透過手機即時監控影像，等他鎖定的目標出現，偷拍成功後隨即將裝置撤離。

張男似乎對「名校女生」相當著迷，認為偷拍更富挑戰性，他會將偷拍來的如廁影片加上受害人學校、名字等資料歸檔，更以「高學歷」、「中學歷」、「一般」分類。他心中所謂的「高學歷」包括台大、北一女、中山女高、景美等校；「中學歷」則是中崙高中等地區性高中；「一般」的則有莊敬高中、南華等。離譜的是，其中1名受害者竟從高中到大學都被張男持續偷拍，時間長達5年。

更驚人的是，張男犯案地點包括師大附中、台大、新北市市民廣場等地，受害人中除了高中生、大學生外甚至不乏女警。據了解，不排除是女警到公廁上廁所時慘遭偷拍，相關畫面竟然也被張男保留蒐藏。

▲該偷拍案受害女性從60人暴增為90人，由於張男放置針孔的地點不乏公共空間，有女警疑似上公廁也慘遭偷拍。（圖／CTWANT提供）

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