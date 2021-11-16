台北偷拍狼FB鎖定女學生！LINE「貼身監控」　警教2招自保

▲28歲的張男從事粗工，家裡是工程小包商，偷拍落網後他向警方聲稱自己罹患強迫症。（圖／CTWANT提供）

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偷拍狼橫行大台北還一再犯案！一位在工地工作的張姓男子（28歲），因偷拍近百名女性如廁畫面而鋃鐺入獄，警方追查發現張男還將偷拍來的照片、影片，賣給色情網站，粗估獲利2百萬元，再將他依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。據了解，張男都是在臉書上找尋偷拍目標，並掌握其作息等，警方表示，臉書使用有技巧，只有保護好自己才不會淪為壞人眼中的肥羊。

據了解，張男從2016年開始即在大台北地區女廁裝設針孔，2年內偷拍60人，法院重判6年定讞，但是他仍不知悔改，竟在法院審理此偷拍案期間，於2020年至今年10月入獄服刑前，又瞄準30位女高中生犯案。

本刊調查，張男鑽研出一套「偷拍狩獵計畫」，專門鎖定熱舞社女學生。他先到臉書上瀏覽該社團相簿，找尋下手目標，再透過上頭的「標註」，進一步查出女學生的名字或暱稱，再以此搜尋個人臉書，深入了解其作息、嗜好、家人、甚至周圍朋友圈等。

▲警方調查，張男以熱舞社臉書當「目標圖鑑」找偷拍對象，由於照片為公開甚至有標註人名、地點等，資訊不難蒐集。（圖／CTWANT提供）

張男還會假冒女學生之名加入社團LINE群組，以利「貼身」監控對象的每日行程，趁對方平日練舞或利用社團成果發表會之際，趁機混入校內，潛進女廁架設針孔偷拍，自己則躲在男廁或附近透過手機即時監控影像，等他鎖定的目標出現，偷拍成功後隨即將裝置撤離。

針對張男這種利用臉書掌握受害人生活作息的作法，刑事局電偵大隊偵查第一大隊隊長莊明雄表示，熱舞社為推廣該社、增加知名度，社團內相簿照片通常都設成「公開」，如真的遭有心人士盯上，如何加強女學生自身臉書的安全性，確實有必要性。

莊大隊長建議，可以先用臉書「檢視角度」功能，了解陌生人點進自己的臉書後能看到哪些隱私，著手調整提高安全性；譬如家人欄中，如有兄弟姊妹、親戚等，很容易被外人知曉家庭概況，甚至從家人出遊、遭掌握行蹤。

另外若自己的照片被他人「標註」，以及公開活動地點、親友名單，有心人很容易以此摸透朋友圈、嗜好甚至作息等等，民眾可選擇「標籤審查」功能，朋友們若要標註你的相關資訊，則需經由你同意後才能將有標註的文章放入臉書之中，多一道審查程序，也能多一分安全。

▲刑事局電偵大隊偵查第一大隊隊長莊明雄提醒，應重新檢視自己臉書帳號安全性，如洩漏太多隱私在陌生人面前，可能讓自己身處險境。（圖／CTWANT提供）

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