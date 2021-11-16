　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北偷拍狼FB鎖定女學生！LINE「貼身監控」　警教2招自保

28歲的張男從事粗工，家裡是工程小包商，偷拍落網後他向警方聲稱自己罹患強迫症。（圖／報系資料照）

▲28歲的張男從事粗工，家裡是工程小包商，偷拍落網後他向警方聲稱自己罹患強迫症。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

偷拍狼橫行大台北還一再犯案！一位在工地工作的張姓男子（28歲），因偷拍近百名女性如廁畫面而鋃鐺入獄，警方追查發現張男還將偷拍來的照片、影片，賣給色情網站，粗估獲利2百萬元，再將他依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。據了解，張男都是在臉書上找尋偷拍目標，並掌握其作息等，警方表示，臉書使用有技巧，只有保護好自己才不會淪為壞人眼中的肥羊。

據了解，張男從2016年開始即在大台北地區女廁裝設針孔，2年內偷拍60人，法院重判6年定讞，但是他仍不知悔改，竟在法院審理此偷拍案期間，於2020年至今年10月入獄服刑前，又瞄準30位女高中生犯案。

本刊調查，張男鑽研出一套「偷拍狩獵計畫」，專門鎖定熱舞社女學生。他先到臉書上瀏覽該社團相簿，找尋下手目標，再透過上頭的「標註」，進一步查出女學生的名字或暱稱，再以此搜尋個人臉書，深入了解其作息、嗜好、家人、甚至周圍朋友圈等。

警方調查，張男以熱舞社臉書當「目標圖鑑」找偷拍對象，由於照片為公開甚至有標註人名、地點等，資訊不難蒐集。（圖／翻攝自臉書）

▲警方調查，張男以熱舞社臉書當「目標圖鑑」找偷拍對象，由於照片為公開甚至有標註人名、地點等，資訊不難蒐集。（圖／CTWANT提供）

張男還會假冒女學生之名加入社團LINE群組，以利「貼身」監控對象的每日行程，趁對方平日練舞或利用社團成果發表會之際，趁機混入校內，潛進女廁架設針孔偷拍，自己則躲在男廁或附近透過手機即時監控影像，等他鎖定的目標出現，偷拍成功後隨即將裝置撤離。

針對張男這種利用臉書掌握受害人生活作息的作法，刑事局電偵大隊偵查第一大隊隊長莊明雄表示，熱舞社為推廣該社、增加知名度，社團內相簿照片通常都設成「公開」，如真的遭有心人士盯上，如何加強女學生自身臉書的安全性，確實有必要性。

莊大隊長建議，可以先用臉書「檢視角度」功能，了解陌生人點進自己的臉書後能看到哪些隱私，著手調整提高安全性；譬如家人欄中，如有兄弟姊妹、親戚等，很容易被外人知曉家庭概況，甚至從家人出遊、遭掌握行蹤。

另外若自己的照片被他人「標註」，以及公開活動地點、親友名單，有心人很容易以此摸透朋友圈、嗜好甚至作息等等，民眾可選擇「標籤審查」功能，朋友們若要標註你的相關資訊，則需經由你同意後才能將有標註的文章放入臉書之中，多一道審查程序，也能多一分安全。

刑事局電偵大隊偵查第一大隊隊長莊明雄提醒，應重新檢視自己臉書帳號安全性，如洩漏太多隱私在陌生人面前，可能讓自己身處險境。（圖／王永泰攝）

▲刑事局電偵大隊偵查第一大隊隊長莊明雄提醒，應重新檢視自己臉書帳號安全性，如洩漏太多隱私在陌生人面前，可能讓自己身處險境。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
偷拍狂魔1／女警、高校熱舞社都受害　他盜攝百女私密照賣色情網
低調護老婆2／不公開私生活細節　廖科溢顧老婆隱私
屏大裝茫2／期刊論文抄襲連小數點都不改　爆爭議加薪少不了他

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／男大生首露面！親曝現況：我會好好加油
開賓士被閃大燈！18歲惡少攔車拿球棒嗆聲
第15輪有望混打莫德納！你適合哪個組合一次看
快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！口袋有機票
快訊／新北龍洞驚見男屍！全身骨折陳屍礁岩
蘋果派、麥香雞停售！麥當勞這些店刪減菜單　原因曝
無法洗澡2個月「租金打5折」雅房照曝！　網全驚呆
殺前女友被判7年　北市男入監前墜樓亡
女星被通知「惹怒吳宗憲」遭封殺！暗黑真相曝
敢在台中逞兇　盧秀燕宣戰：天涯海角絕不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案　口袋機票確認身分　

快訊／男發文輕生！隔天全身骨折陳屍龍洞礁岩上　妻見遺體崩潰

屏東南州火車站白牌車攬客　兩駕駛吊照+重罰10萬

他殺前女友判7年...入監前一天墜樓亡！2天前揪友小酌曾爆口角

街頭暴力案頻傳！網嘲「全民瘋棒球」　陳家欽下令：各局長嚴辦

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案　口袋機票確認身分　

快訊／男發文輕生！隔天全身骨折陳屍龍洞礁岩上　妻見遺體崩潰

屏東南州火車站白牌車攬客　兩駕駛吊照+重罰10萬

他殺前女友判7年...入監前一天墜樓亡！2天前揪友小酌曾爆口角

街頭暴力案頻傳！網嘲「全民瘋棒球」　陳家欽下令：各局長嚴辦

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

俄羅斯「年銷50萬支球棒」卻只賣出1顆棒球　警：不打棒球只打人

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

飛碟專家江晃榮遭控違反《律師法》　二審獲緩刑免關定讞

考生注意！高中二次英聽＋學測報名今天截止　逾期不得參加考試

習近平見面直喊「老朋友」　白宮發言人：拜登並不這麼認為

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

國造潛艦新里程碑！原型艦今安放龍骨　編號1168一路發

罹家族糖尿病史「拖一天算一天」　金曲歌王打疫苗血壓飆到190

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

張敦量經營博弈　他爆料加盟內幕

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

快訊／瑪莎惡少「2580博弈」首腦5人125萬元交保

更多熱門

相關新聞

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

台北市1名張姓男子（28歲）2018年在台大女廁裝設針孔，偷拍女學生如廁畫面遭逮，警方清查受害者高達60人，今年10月8日發監執行前他自白坦承，在審判期間他又偷拍了30名女性如廁畫面，受害人包括多所高中名校熱舞社身材窈窕的正妹社員，甚至連女警也無辜被拍。

6歲女童遭養母「膠帶封口鼻」關狗籠到死！

6歲女童遭養母「膠帶封口鼻」關狗籠到死！

5歲男童罹白血病..笑問媽：死是什麼樣子？

5歲男童罹白血病..笑問媽：死是什麼樣子？

外送點花生麻糬！打開竟「長這樣」女大生傻眼

外送點花生麻糬！打開竟「長這樣」女大生傻眼

粿粿《全明星》爆紅　掀起搶人戰

粿粿《全明星》爆紅　掀起搶人戰

關鍵字：

周刊王臉書LINE

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面