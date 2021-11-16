翻滾、衝場！空軍F-16V勤操演　航空迷哪裡拍照ETtoday新聞雲揭秘

記者翁伊森／嘉義報導

空軍獲美方支持，以代號「鳳展專案」將141架F- 16A/Bblock20戰機，升級為F-16V，更由駐防嘉義水上基地第四聯隊首支接裝，18日總統蔡英文將擔任大閱官出席接裝典禮，近日多架次戰機編隊飛行演練英姿，讓鄰近居民及航空迷大呼過癮。

▲▼ 嘉義水上基地戰機操演，蔡英文總統將出席18日組裝成軍典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

為迎接總統親臨主持接裝成軍典禮，四聯隊下三作戰中隊，日前陸續操演三個梯隊F-16V戰機衝場、F-16V單機性能展示及雷虎小組衝場扇形展開科目及空中分列式表演，甚至每三梯次由3架編隊飛行，還有單機倒飛的演練，接裝典禮還有地面部隊校閱，都為了11月18日的大型校閱準備。

駐防嘉義水上基地空軍第四聯隊，是空軍首支接收換裝二代戰機F-16A/B的聯隊，有「皇家空軍」稱譽，空軍也將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），更已完成初步60架的F-16V（Block20）戰機的作戰測評及人員訓練，因此國防部核定在11月18日舉辦接裝典禮，將由總統蔡英文親臨主持。

嘉義基地週邊賞機拍照的景點不少，但就在航道下方，緊鄰台一線的白人牙膏觀光工廠，因有停車和休閒之便，近來成了欣賞戰機起降的絕佳地點。

為拍下首支F-16V作戰聯隊成軍的精彩歷史畫面，不少航空迷、軍事迷紛紛來到空軍嘉義基地周邊，辛苦在田間小路裡穿梭，尋找最佳的觀機景點，準備提早卡位，希望能近距離目睹戰機英姿。

除了嘉義市育人路底、玉山路底、大溪厝一帶，以及水上鄉靠近機場的多條產業道路是機迷流連之地，位於水上鄉台一線旁的白人牙膏觀光工廠，因就在飛機進場航道下方，擁有極佳視野，加上寬闊停車場停車方便，還有豐富休閒設施，近來也成了機迷或是親子觀機拍照最便捷的熱點。