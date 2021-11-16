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蔡英文握六都市長徵召權　民進黨大老酸：不要太民主才不會亂

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨全代會14日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名徵召。民進黨大老、前立委林濁水也看不下去，認為像回到「戒嚴前」，台灣民意基金會董事長游盈隆更稱14日是「民進黨的黨恥之日」。

林濁水昨（15）日在臉書發文表示，「直轄市長提名權集中在主席手裏，這樣才不會亂。不要太民主，集中權力才不會亂，這在解嚴前不是大家都非常熟悉的一句話？」

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水發文批評。（圖／記者林敬旻攝） 

游盈隆14日晚間在臉書PO文指出，「2021年11月14日，是民進黨的黨恥之日」，批評蔡英文將黨主席權力擴大到「前無古人，後無來者的地步」，昨日接續發文指出，「歷史會證明11月14日這一天是民進黨重要且不幸的轉折點，放棄黨內民主，將黨的提名權拱手讓給黨主席一人」、「這些作為當然不是民主深化，而是堂而皇之的民主倒退」。

民進黨中執會通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，依據規定，直轄市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，提請中執會通過後徵召；而非直轄市縣市長提名，執政任期尚未屆滿縣市，候選人由黨主席提名，並經中執會通過後徵召；而非執政縣市，則需經徵詢、協調後產生單一人選，並由黨主席提名經中執會通過後徵召。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼林濁水、游盈隆PO文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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