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300張「淨零」明信片送進總統府！　青年喊話蔡英文：不是口號

▲▼300張「淨零」明信片送進總統府！　青年喊話蔡英文：不是口號。（圖／綠色和平提供）

▲青年們表示，2050淨零排放是青年世代非常肯定的政策，但對青年不是口號。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（15日）和台灣青年永續發展協會TYSDA、台大氣候行動社的代表前往總統府前，帶著巨大的淨零之路集願板，與COP26期間蒐集來超過300張來自民眾的明信片，喊話總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，「缺乏有效的碳定價，淨零就不可能發生。」

綠色和平表示，透過在場每一位參與者，站上肥皂箱念出明信片的內容，再親自貼上淨零之路看板，也慢慢顯示出台灣達成2050淨零的最佳解答，也就是「CO2$」有效碳定價的符號。

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綠色和平專案主任鄭楚忻說，這次聯合國氣候變化大會上，看到蔡英文在世界地球日後，第2次重申台灣2050淨零排放目標與決心，也呼應了蘇貞昌8月時要求環保署積極辦理「溫管法」修法，並納入「2050年淨零排放」的喊話，只是政府對2050淨零排放做出的改變與努力還有待確認，因「缺乏有效的碳定價，淨零就不可能發生。」

綠色和平強調，政府在制定碳定價政策時應該要謹慎考量減碳和經濟的有效性，並盡快提出研擬已久的淨零轉型路徑，惟有同時在減碳及負碳技術提升與促使企業排碳行為改變兩層面雙管齊下，才有機會達成2050淨零排放。台大氣候行動社代表張榮廷認為，雖肯定蔡政府宣示2050年淨零碳排的目標，但若缺乏有效碳定價，此目標將無法被達成。

台灣青年永續發展協會的理事長蔡文培指出，有效碳定價對環境保護、產業轉型、青年創新都有相當正面的影響，是全世界邁向氣候世代正義的積極行動，2050淨零排放是青年世代非常肯定的政策，但對青年不是口號，是需要面對的未來，希望相關單位能積極與青年及民團進行對談。

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