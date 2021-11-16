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新手下廚竟煮出一陣「龍捲風」！　網全笑翻：女媧在炒菜

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▲女子下廚時，竟然在炒鍋中炒出「龍捲風」。（圖／翻攝自微博＠四川觀察）

實習記者黃靜芸／綜合報導

卡通裡常出現誇張的特效，沒想到這種浮誇特效竟出現在現實世界裡。大陸有一名女子因不熟悉廚房操作，竟在下廚時在炒鍋中炒出「龍捲風」。奇葩畫面一出，讓網友全笑翻直呼「小當家是妳？」

綜合陸媒報導，大陸遼寧省大連市一名石姓女子，平常很少下廚，日前在家裡做菜時，她先開了窗戶和抽油煙機，然後將油倒入鍋內，可能是油溫太高，鍋內瞬間出現一股「龍捲風」狂轉，嚇得她緊急關火。這名石姓女子表示，自己不常下廚，當時只是打開了窗戶和抽油煙機，倒油準備讓油熱一下的時候，龍捲風就出來了，她立馬將瓦斯關掉，最後飯也沒煮成，但因為太過荒謬，便拿手機拍下這段畫面留作紀念。

影片曝光後網友全笑翻，直呼「這是女媧再炒菜吧」、「這是什麼牌子的抽油煙機」、「你是中華小當家吧，炒個菜還自帶特效」、「這個抽油煙機品牌紅了」、「建議你在廚房放上滅火器」、「炒菜炒出龍捲風」。

有內行網友從物理角度解析，「她家廚房的抽風機開大了，或者四周的窗戶漏風，風在房間裡迴旋，靠近鍋爐的地方比較熱氣壓低，四周的風就往低處流，就形成了龍捲風」、「其實產生的原理都差不多，空氣受熱上升，周圍的空氣就會不斷補充過來，有時候就旋轉起來了。在很多地表平坦乾燥、日照強烈、晝夜溫差大的地方就很容易見到這種旋風」

有網友認為她錄影的行為很危險，「鍋都快糊了還瞎拍照」、「很危險啊，都是油，不小心有點火花就該炸開了」、「還有時間拍照，心真大，太危險了」。

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