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岳母自爆「愛上準女婿」拒出席婚禮　新娘崩潰：男友周末都陪我媽

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外一名女子準備步入禮堂，但媽媽卻坦承愛上「準女婿」，因此拒絕參加婚禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

國外一名準新娘在匿名討論版「WeddingBee」中發文吐心事，她最近準備和交往2年的男友結婚，但她的母親竟然拒絕參加婚禮，一問之下，媽媽竟然坦承自己早已愛上「準女婿」，還可能打算做出實際行動，讓女子瞬間感到天崩地裂。

根據《每日郵報》報導，女子在文中寫道，她與交往2年的男友訂婚，兩人的關係一直很好，「我不可能找到比他更好的伴侶了。」不過，她深愛的媽媽卻坦承自己對準女婿有了「戀愛的感覺」，因此拒絕參加女兒的婚禮，而且如果有機會的話，她會跟著自己心裡的感覺走。這名準新娘聽完後，世界彷彿天崩地裂，打電話將此事告知父親。父親則說，自己將暫時離家住在飯店，直到妻子接受治療。

女子表示，未婚夫和她家人的感情很親密，家族經常一起徒步旅行和集體在外露營，偶爾在周末時，未婚夫會和她的媽媽去打網球，而且女子也一直很鼓勵他這麼做，直到最近才出現問題，她目前和未婚夫又離得很遠，讓情況變得更糟。她透露，多年來，父母的婚姻一直不太愉快，她的男友讓媽媽感受到老公從未帶給她的「感覺」。

報導稱，文章一出，數百名網友群起留言鼓勵這名準新娘，「妳媽媽所謂『有感覺』不僅完全不恰當，而且她絕對不應該跟妳分享這種事，如果她有打算要（和準女婿）保持距離，更應該直接去做，而不是這樣毀了別人的生活」、「顯然妳的母親需要治療」、「妳現在應該要專注在增加與未婚夫的聯繫」、「妳可能需要接受和母親的關係再也回不去了」。

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岳母自爆「愛上準女婿」拒出席婚禮　新娘崩潰

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