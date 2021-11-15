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社會 社會焦點 保障人權

彰化民宅半夜惡火奪母女2命　鄰居感嘆：她兒子老公早逝

▲彰化大村清晨火警。（圖／消防提供）

▲彰化大村清晨發生火警，造成屋內的2名母女來不及逃生，不幸葬身火場。（圖／消防提供）

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化縣大村鄉中正西路民宅15日凌晨發生大火，火勢猛烈，造成屋內1對母女陳屍在2樓樓梯口，身體多處嚴重燒傷及部分肢體有燒焦情形。據了解，死者為賴姓老婦人和其50多歲的小女兒，賴婦原育有2子2女，不過2個兒子和丈夫早死，只剩下2個女兒相依作伴，未料卻因為半夜一場突然其然的大火，慘成焦屍，讓人不勝唏噓。

大村鄉15日凌晨3時許一棟2層樓民宅傳出大火，火舌竄燒迅速，2樓不斷竄出濃煙，整個2樓更已被燒得通紅。彰化縣消防局獲報後也出動38名消防人員、15輛消防車與3輛救護車前往滅火，布置水線灌救，在火勢得到控制後入進入火場搜尋，卻發現80多歲的賴姓老婦人和其50多歲的小女兒陳屍在2樓樓梯口，身體多處嚴重燒傷，甚至部分肢體已有燒焦情形。

▲▼彰化大村鄉民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼2樓疑似為起火點，火勢撲滅後一片焦黑，鄰居指出2樓為公媽廳，但不知當時2人為何來不及逃生。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化大村鄉民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

附近鄰居還原當時情況指出，賴姓老婦所住的民宅疑似起火點為2樓，僅知道她們2樓為公媽廳，不確定賴婦和小女兒平時睡在哪一樓，因此無法得之2人當時逃生不及的原因為何。鄰居表示，小女兒恐有一點智力障礙，平常主要就是媽媽和小女兒住在一起，不過如果有遇到賴婦，他們也常常會上去打招呼，關心一下賴婦的生活狀況，更指著門口的椅子表示，那就是賴婦常會坐的位子，如今椅子的主人再也不會回來了，鄰居相當感慨。

▲▼彰化大村鄉民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄰居指出，賴婦生年常坐在門口的板凳上。（圖／記者唐詠絮攝）

鄰居也透露，賴姓老婦人育有2子2女，但其2子和丈夫不幸早逝，獨留她和2個女兒，大女兒已經出嫁，與女婿都很孝順，經常會回家探望媽媽，該棟住宅僅有賴姓老婦人和其50多歲的小女兒同住，平常賴婦會在旁邊的農田整理老伴留下來的葡萄園。

▲▼彰化大村鄉民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴婦平常和50多歲小女兒同住，平時無聊會在旁邊的農地種植葡萄，整理老伴留下來的葡萄園。（圖／記者唐詠絮攝）

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