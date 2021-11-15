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竹市府、工研院、新竹物流攜手　國內首創自駕物流車

▲新竹市長林智堅見證首輛自駕物流車。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅見證首輛自駕物流車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全國首創自駕物流！後疫情時代物流需求大增，新竹市府與工研院利用最領先的自駕車技術，與在地最大物流體系新竹物流合作，推動全國首次自駕物流車示範，新竹市長林智堅今（15日）與經濟部次長林全能、仰德集團首席總顧問何煖軒、工研院院長劉文雄共同見證首輛自駕物流車，未來盼解決物流業司機招募不易、深夜長工時問題，也盼能將成功經驗複製到全台物流業。

市府指出，繼108年台灣第一輛開放場域的自駕車於新竹漁港上路後，去（109）年9月市府再與工研院、新竹物流簽定MOU，今（110）年7月獲得經濟部審核通過，向交通部取得自駕車試車牌，成為全國第一輛物流自駕車在城市實證運行的案例。

「我們在打造未來！」林智堅表示，新竹市身為科技首都，自駕物流是創新一環，由台灣最頂尖、超過80年歷史的新竹物流，加上自駕車技術研發領先全球的工研院，強強合作，他充滿高度信心。中央地方攜手，讓創新產業蓬勃發展，也看見大新竹量能，未來無人自駕車發展會更加成熟，加上科技大廠技術，在關鍵時刻讓台灣和世界競爭，今日新竹不只是台灣的新竹、更是世界的新竹。

仰德集團首席總顧問何煖軒表示，新竹物流有3500輛配送車，為台灣重要物流公司之一，其中因疫情關係，新竹物流肩負工作更對許多員工超出負荷，但大家都戮力完成使命，讓國內物流配送更快速。新竹物流更以開放、嘗試心態，除與工研院、新竹市府合作導入物流自駕技術，集團內的士林電機也與工研院機械所、國內商用車龍頭中華汽車有一系列商用電動車技術合作，盼在未來物流電動車領域扮演領頭羊角色。

工研院院長劉文雄表示，新竹永遠走在最前面，2年前在南寮拿到台灣第一張開放場域測試的無人自駕車試車牌，今再拿到第一張自駕物流車試車牌。相較開放場域，自駕物流車要走進市區、開進人群、汽車群、機車群，再創下自駕車的全新里程碑，此次在新竹市兩營運所間1.9公里試驗，未來要解決職業物流駕駛人力短缺、倉儲空間不足問題。

經濟部次長林全能表示，自駕物流在新竹有三大特色，第一有最優秀的新竹物流、新竹市府與工研院團隊，第二為國內自行開發技術，第三打造公私合作夥伴典範，相信自駕物流、智慧未來能創造多贏局面，他也承諾經濟部在《無人載具科技創新實驗條例》會持續與交通部強化合作，在法規、技術與經費部分都將投入更多，支持法人、企業等與政府攜手開發更好技術。

新竹物流總經理李正義表示，物流產業受疫情及購物型態改變影響，民眾大幅使用線上購物，增加貨物運輸需求，進而提高物流營運業者設置物流轉運中心之需求。新竹物流在大新竹區每月有45萬件貨物量，在自駕技術導入新竹物流體系後，第一階段以區域內20%的貨物量不進轉運中心，初步可降低1萬(件/月)進轉運中心，改由營業所對營業所之間直送，解決物流業司機不足的問題，同時降低司機深夜長工時作業現象。

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