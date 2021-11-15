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雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　8人掛彩！1男「下巴遭鋁棒擊碎」

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兩派人馬約戰KTV停車場，互持球棒狂毆往死裡打，光天化日開戰場嚇壞路過民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮一家KTV停車場昨(14)日上午發生兩派人馬談判鬥毆事件，多名青少年前一晚於KTV中唱歌發生口角、互嗆，一早便持鋁棒、木棒互毆將停車場當戰場。警方獲報趕至現場僅剩一部自小客車，調閱監視器畫面追查，陸續逮回廖姓、丁姓涉案人等，詢後移送雲林地檢署並建請向法院聲請羈押。

虎尾警分局於11月14日上午9點30分接獲報案，在虎尾鎮文科路與興安路路口有民眾糾紛打架，快打部隊至現場僅發現遭毀損之汽車一部，人員餘均已逃逸，經調閱周邊監視器影像追查，循線查獲廖姓、丁姓等兩派人馬10人到案。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路過民眾將青少年鬥毆畫面拍下，現場已有一人倒地不起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，兩派人馬共10名青少年均為20多歲，分別為台西鄉丁姓男子和麥寮鄉的廖姓男子帶頭，13日晚上各自到虎尾KTV唱歌，中途卻發生口角衝突，互嗆「不要落跑，回來來輸贏」。雙方繼而相約在隔日上午於KTV停車場約戰，總計8人身受輕重傷，傷勢嚴重的2人中，一人肋骨骨折、另一人下巴遭鋁棒擊碎，須進行重建手術。

▲警方經調閱周邊監視器影像追查，循線查獲廖姓、丁姓等兩派人馬10人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方經調閱周邊監視器影像追查，循線查獲廖姓、丁姓等兩派人馬10人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

路過民眾開車經過案發現場，駕駛長按喇叭意圖阻止，乘客錄下影像報警，光天化日開戰互毆影像在網路瘋傳，青少年持鋁棒、木棒雙手緊握往死裡打，影像中甚至已有人趴地不起，讓民眾直呼誇張，也嘲諷「社會在走，棒球棍要有」。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兩派人馬共10人，雙方本無恩怨，昨夜各自到虎尾統領KTV唱歌，中途卻發生口角衝突，互嗆「不要落跑，回來來輸贏」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局逮回涉案青少年，起獲當時互毆傷害之木棍、球棒等證物詢後將依《聚眾鬥毆》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《傷害罪》及《毀損罪》移送雲林地檢署，並建請向法院聲請羈押。並呼籲，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾私鬥；針對聚眾鬥毆、滋事等情事將嚴正執法，絕不寬貸。

▲警方經調閱周邊監視器影像追查，循線查獲廖姓、丁姓等兩派人馬10人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調閱監視器畫面追查，陸續逮回廖姓、丁姓涉案人等，詢後移送雲林地檢署並建請向法院聲請羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


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戰場雲林KTV械鬥口角停車場青少年聚眾鬥毆

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