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南投抽出雲品總統套房幸運兒　邀遊客泡湯消費試手氣

▲「南投玩很大」活動的雲品總統套房得獎者出爐。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投玩很大」活動的雲品總統套房得獎者出爐。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

近日氣溫驟降，為吸引民眾泡湯觀光，南投縣政府推出「南投溫泉季」吸睛集客，搭配「南投玩很大．千千萬萬獎不完」週週發票抽10萬、旅宿福袋大獎活動；縣府日前舉辦第3週抽獎直播，除了抽出第3位10萬元得主，更抽出第1枚旅宿福袋特級加碼大獎─價值23萬元的雲品酒店總統套房。

「南投玩很大」活動第三週抽獎12日在雲品溫泉酒店舉行，並進行臉書直播，副縣長陳正昇副縣長、雲品溫泉酒店張羽總經理、大埔里觀光發展協會賴美月總幹事、日月潭教師會館范靜玟總經理都到場擔任抽獎人；由陳正昇抽出發票登錄序號「A0000147727」的消費者獨得10萬元現金，雲品總經理張羽也抽出序號「B0000000069」者榮獲總統套房住宿券。

▲▼雲品紅酒湯屋和米其林主廚大餐。（圖／南投縣政府提供）

▲▼雲品酒店在南投溫泉季推出紅酒湯屋和米其林主廚大餐。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投玩很大」活動的雲品總統套房得獎者出爐。（圖／南投縣政府提供）

眾人也在直播中強力行銷南投優質溫泉，除了埔里、北港溪以及東埔3大溫泉區，日月潭地區也有泉質絕佳的馥麗溫泉飯店、日月潭行館以及雲品溫泉酒店；張羽也推薦雲品新推出的紅酒湯屋搭配米其林主廚大餐，希望帶給遊客最頂級的身心享受。

其他包括日月潭教師會館、清境普羅旺斯、白熊屋、春大地、清境龍莊等業者住宿券，以及雲品丹彤餐券、台一生態休閒農場門票、青青草原門票、宏基蜂蜜生態導覽券與蜂蜜果凍條、18度C冰淇淋兌換券也陸續抽出，讓得獎人可以再免費暢遊日月潭、埔里以及清境等地，縣府指得獎名單以「南投玩很大」活動官網公布為準。

陳正昇提醒11月20日還有加碼特別抽，最大獎為50萬元現金，只要消費超過200元登錄發票號碼即可抽大獎，邀請各地遊客縣府踴躍來南投來南投泡好湯、觀光消費博好運。
 

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