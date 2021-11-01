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日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

▲日月潭今年電撈魚虎3.4萬尾創新高。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

▲日月潭今年電撈魚虎3.4萬尾創新高。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

外來種「魚虎」近年來肆虐日月潭區，對本土魚種和既有生態造成嚴重威脅南投縣政府去年透過電撈防治魚虎幼魚8千多尾，今年進一步與台電、日月潭區漁會合作，電撈尾數超過3萬4千尾，創下新高；不過當地漁民擔心，去年的「漏網之魚」持續長大為成魚，到明年就會產卵，屆時又會出現一波大量繁殖潮。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

▲日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲▼魚虎從幼魚長至可產卵的成魚需時2年左右。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

▲日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

南投縣農業處表示，去年是首度在魚虎繁殖季節、易生「魚球」的時間點，與清大研究團隊合作監測、進行電撈防治，因相關經驗不足，最終捕獲8000尾左右；今年持續執行，在10月底已大致完成本年度的防治工作，電撈3萬4千多尾魚虎幼魚，比去年成長了4倍有餘。

▲日月潭今年電撈魚虎3.4萬尾創新高。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

▲魚虎威脅日月潭既有魚種和生態甚深。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

當地漁民指出，魚虎從幼魚成長到能產卵的成魚，大約需時2年，而去年和今年電撈數量相差非常大，漁民憂慮去年捕獲的只是一小部分，更多倖存的幼魚正持續成長，明年可能又要爆發一波繁殖潮；相關單位表示，來年將持續觀察掌握魚虎族群數量的增減，同時針對幼魚和成魚做防治，維護日月潭既有生態環境。

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