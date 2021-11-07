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「南投玩很大」登記額破1.2億　第2位10萬現金得主抽出

▲「南投玩很大」活動日前抽出第二周獲10萬元現金幸運兒。（圖／翻攝「樂旅南投」官方粉專）

▲「南投玩很大」活動日前直播抽出第二周獲10萬元現金幸運兒。（圖／翻攝「樂旅南投」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

「南投玩很大 千千萬萬獎不完」活動起跑短短一週多，迄今已突破40萬筆登錄資料，總登記消費總額已超過1億2260萬元；5日為該活動的第二週抽獎日，縣府於埔里鯉魚潭風景區抽出活動第二位10萬元現金幸運得主，序號為A0000067240。

南投縣政府指出，為鼓勵民眾來消費，特舉辦「南投玩很大」活動，只要於活動期間（10月1日至111年4月30日）於南投消費滿200元以上，登錄發票即可抽獎，若有住宿還可以抽旅遊福袋。

該活動第二次抽獎於5日下午5時，在埔里鎮鯉魚潭的水上餐廳舉行，縣府觀光處推廣科長黃山、大埔里地區觀光發展協會總幹事賴美月、宏基蜜蜂生態農場總經理賴曉瑩，以及天水蓮飯店行銷企劃黃鈺婷都出席見證；黃山透過臉書直播推廣鯉魚潭的優美風景，以及隔天展開的「I慢玩-埔里溫泉知性之旅」活動，其他產業界代表則共同推薦埔里的溫泉美食料理，以及特色伴手禮等。

活動壓軸由黃山抽出第2位10萬現金得主，並針對登錄發票且為住宿單據的遊客抽出30個以「埔里悠遊」為主題的旅遊福袋，內容包含天水蓮大飯店住宿券或箱根生活館住宿券，以及台一生態休閒農場門票、宏基蜜蜂果凍條，讓得獎人可以再免費暢遊埔里小鎮。

縣府觀光處表示，針對有消費登錄的遊客將於每週5辦理抽獎，請大家密切關注「樂旅南投」FB粉絲頁，尤其下週即將抽出10月大獎雲品總統套房，歡迎國人加快腳步、多多到南投消費旅遊。
 

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