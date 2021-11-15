新一代「貼片式」新冠疫苗效力可維持數十年　將展開人體實驗

▲ Emergex研發的疫苗不僅易於使用，保存也較為容易。（圖／Latch Medical）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津Emergex公司研發新一代貼片式新冠疫苗，利用T細胞殺死人體內受感染的細胞，不僅易於使用，保護力也較現有疫苗更加持久，即將在瑞士展開臨床實驗。

《衛報》報導，這種疫苗會激發T細胞，在人類感染病毒後迅速清除體內受感染的細胞。現有新冠疫苗產生的抗體會黏附在病毒上，阻止病毒感染細胞，T細胞卻能發現並摧毀被感染的細胞。輝瑞/BNT疫苗及AZ疫苗雖也能激發T細胞反應，但作用較弱。

Emergex已獲得瑞士藥品監管機構批准，明年1月3日起將在洛桑展開初步人體實驗，受試者共26名。他們將接受高劑量及低劑量的實驗性疫苗，中期結果預計6月公布。

該公司首席商務長柯恩（Robin Cohen）表示，「這是首度有監管機構批准此類疫苗進入臨床實驗。這種疫苗的唯一目的是在沒有抗體反應的情況下產生靶向T細胞反應，T細胞會找出受感染的細胞並殺死它們。」

現有疫苗主要引發抗體反應，效力會隨時間推移減弱，因此需要追加接種，維持對病毒的保護力。Emergex的疫苗作用不同，能迅速殺死受感染的細胞。柯恩指出，這代表這種疫苗產生的免疫力更持久，可能長達數十年，也能更有效對抗病毒突變。

這款疫苗最終將以拇指大小的皮膚貼片形式推出，貼片上布滿微型針頭，貼上後幾秒內就會釋放疫苗，室溫下可保存3個月，不像現有疫苗保存不易，須冷凍或冷藏。

不過，柯恩說明，去年因疫情告急，監管機構加速作業，才能讓新冠疫苗在幾個月內問世，而今緊急情況已經過去。若以一般疫苗開發時程看來，Emergex疫苗最快得等到2025年才能上市。

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