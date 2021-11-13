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高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

▲▼11/9指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心開放打高端民眾若有緊急出國需求，可另外接種2劑國際認證疫苗引發議論，至於相關研究與副作用、不良事件如何處理。指揮中心發言人莊人祥說明，高端屬次單位蛋白疫苗，和AZ腺病毒載體疫苗或莫德納、BNT的mRNA疫苗機制不同，間隔28天，一般認為不會有不一樣的副作用；至於發生不良反應，也可以就醫通報或申請預防接種受害救濟，我們都會處理。

指揮中心昨日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種。

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有民眾質疑這與其說混打，不如說是重打，前面高端算是白打，而打高端民眾最多可能打到4劑疫苗，也被網友戲稱「4劑戰士」。

指揮中心記者會中，有媒體提問問及接種高端後再打其它疫苗，相關研究進度、副作用以及不良反應應該如何處理。莊人祥回應，高端屬於我方推廣的國產疫苗，加上國內疫情並不嚴重，當初核准是使用橋接方式進行，但是在推到國際認證上當然還需要努力。

莊人祥表示，高端目前正在其他國家做三期臨床試驗，這需要時間，不過，目前有些國家入境有些其它要求，導致打高端民眾雖然完整接種可能仍無法入境，所以現在是針對已經打一劑或兩劑高端疫苗民眾，加打其他的國際認證疫苗，目的只是要符合要入到其他國家需求。至於說要去的國家沒有像剛剛說的需求，事實上是不需要加打其他疫苗。

莊人祥指出，高端相關混打臨床試驗還在進行中，不過，專家認為高端是次單位蛋白疫苗，和其他mRNA、腺病毒載體疫苗機制不一樣，在間隔28天之後打，不會有不一樣的副作用。

莊人祥強調，在國內接種新冠疫苗，有不良反應或事件可以就醫通報，有需要報預防接種受害救濟，我們都會處理。

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