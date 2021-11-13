　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

▲▼打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

▲打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期包含美國等國家提出入境需疫苗接種證明等要求，指揮中心昨日宣布接種高端疫苗者若有緊急出國需求，可以加打2劑國際認證疫苗，並且提到目前有6國接種高端可以入境。不過指揮中心今天緊急更正，接種高端可以入境或者入境免隔離國家其實只有4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯；至於原列阿根廷、以色列被移除。

指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種。陳時中也提到，目前持高端可入境國家有6國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，指揮中心今日晚間緊急更正資訊，指揮中心發言人莊人祥說明，外交部提供資料有誤，將部分特例個案誤以為有承認開放高端，經過清查確認目前開放為4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，當中貝里斯實施日期待確定。

指揮中心更正說明，昨(12)日記者會發布「已接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾可持相關證明文件接種AZ、BNT或Moderna」手版，其中「接種高端可入境6國」調整文字為「接種高端可入境或入境免隔離國家」；因尚待確定，故先移除以色列及阿根廷；另貝里斯新增「實施日期待確定」文字。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天
S.H.E合體泡裸湯　Ella全看光...爽爆姐妹身材
尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正
女網紅爆乳走紅毯「正面重摔」　手抖失眠瘦一圈
被指縱放瑪莎3煞　警方：2人押人未動手也是共同犯案
遭毆男大生病情好轉　律師曝瑪莎三煞「可能下場」：爽
周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」
快訊／花蓮驚見男浮屍！頭顱破裂「手臂上有刺青」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

大手牽小手幸福齊步走　新樓醫院健走嘉年華熱鬧登場

「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝金項鍊是標配：手拿整疊鈔票

周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」　下周3區又轉濕涼

再傳烏龍混打！北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心：視為完整接種

82年來最大！今年壓軸天文秀「月偏食」下週五登場

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒：政客還在四個同意、不同意

瑪莎惡少「撞臉毛齊哥」　網對比驚呆：失散多年的兄弟吧？

龜山島8景突少1景！眼鏡洞被堵住　專家驚：第一次這麼大量落石

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

大手牽小手幸福齊步走　新樓醫院健走嘉年華熱鬧登場

「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝金項鍊是標配：手拿整疊鈔票

周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」　下周3區又轉濕涼

再傳烏龍混打！北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心：視為完整接種

82年來最大！今年壓軸天文秀「月偏食」下週五登場

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒：政客還在四個同意、不同意

瑪莎惡少「撞臉毛齊哥」　網對比驚呆：失散多年的兄弟吧？

龜山島8景突少1景！眼鏡洞被堵住　專家驚：第一次這麼大量落石

味全攜手遠東商銀　首推棒球聯名金融卡！限量3千張

批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

朱祥麟隔7個月開轟！一棒逆轉　5局味全2比1兄弟

獅又「誤」事　猿林子崴好投助隊5局3比0領先　

影／公布專輯成績方式超狠！男團打開木盒「全員尖叫彈起來」

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

「最帥小生」人氣暴跌！叫賣衛生棉沒人理　喝醉直播怨：當明星比坐牢還慘

桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

今日全台有雨！氣溫落差逾10度

Google百桂「定位榮總」　店家照更慘

律師轟：要生就不要生廢物

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少爸媽道歉　作家反思：養不教真是父之過？

陳時中「Turn口罩唱歌」邀約人起底　縱橫高雄政商圈

77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

更多熱門

相關新聞

又打錯疫苗！北市23人要打AZ竟打成莫德納

又打錯疫苗！北市23人要打AZ竟打成莫德納

台北市又傳疫苗誤打！北市衛生局13日接獲通報，北市某診所在11月12日原計畫要幫23人接種「AZ疫苗」第二劑，卻誤接種「莫德納疫苗」，衛生局緊急啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署。針對診所疏失，已暫停該診所疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天

「打高端賺到」被砲翻！　高嘉瑜緊急修改貼文

「打高端賺到」被砲翻！　高嘉瑜緊急修改貼文

77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的

77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的

第15輪很可能混打！　莊人祥透露2種組合

第15輪很可能混打！　莊人祥透露2種組合

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫苗高端混打

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面