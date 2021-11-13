尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

▲打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期包含美國等國家提出入境需疫苗接種證明等要求，指揮中心昨日宣布接種高端疫苗者若有緊急出國需求，可以加打2劑國際認證疫苗，並且提到目前有6國接種高端可以入境。不過指揮中心今天緊急更正，接種高端可以入境或者入境免隔離國家其實只有4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯；至於原列阿根廷、以色列被移除。

指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種。陳時中也提到，目前持高端可入境國家有6國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯。

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不過，指揮中心今日晚間緊急更正資訊，指揮中心發言人莊人祥說明，外交部提供資料有誤，將部分特例個案誤以為有承認開放高端，經過清查確認目前開放為4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，當中貝里斯實施日期待確定。

指揮中心更正說明，昨(12)日記者會發布「已接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾可持相關證明文件接種AZ、BNT或Moderna」手版，其中「接種高端可入境6國」調整文字為「接種高端可入境或入境免隔離國家」；因尚待確定，故先移除以色列及阿根廷；另貝里斯新增「實施日期待確定」文字。