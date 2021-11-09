好市多「神級沖泡飲」限時折150　民眾比手速搶爆：狂掃24罐

▲「豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉」在好市多限時折價150元。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

圖文／鏡週刊

隨著天氣轉涼，人們開始搶購必冬物資。一名網友發現美式賣場好市多一款「神級沖泡飲」又開始特價，趁機多買一點。有人透露自己一次狂買24罐，掀起囤貨潮。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，每年冬天都會特價的「豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉」正在折價150元，她打算趁勢多買一點，撐到下一次促銷。透露家裡小孩跟長輩都指名喝豐力富，因為濃郁的感覺別人都沒有。

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原PO表示，每次特價豐力富特價都搶很凶，怕後面去搶不到，一早就開車去買，特價只到21日，呼籲有在喝的消費者趕快去買。

▲有民眾一次搶了24罐，帶回家囤貨。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

有網友看了表示「今天狂買了24罐」「昨天看到好多人、推車都是好幾罐」「已搬，這次特價折了150，一定要趁這一波優惠多買一些啊」。有人建議，要大量的上網購買，省100塊就好，50塊運費給他賺。另人則指出，這是常態性的特價商品，不用特別去搶去囤。