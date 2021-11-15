「4星座」年底暴富！正、偏財齊來　第一名「財神特別加持」

▲4大星座年底財運好，有機會暴富。（圖／記者張一中攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

2021年已來到年底，隨著疫情逐漸趨緩，生活恢復正常外，機運是否也能提升？「清水孟國際塔羅」小孟老師就分享「年底有機會暴富的4大星座」，不只正財運旺，偏財上也會有幸運之神眷顧。

第四名：雙子座

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年底在工作上的表現讓人很讚賞，不僅主動積極，很多事情不假他人之手、親力親為，思考也能很周全，靈活的頭腦能讓工作進展更順利，讓上司、主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握年底加薪的機會。

第三名：魔羯座

魔羯座想買彩券的人，不會只流於空想，年底會有實質上的獲利，另外幸運之神也會眷顧你的家庭，給你好的支持力量，讓你無後顧之憂地去打拼來賺取富足的收入。

第二名：天秤座

天秤座在正財上可以得到不錯的財富收入，尤其是業績收入，只要不嫌累、不喊苦，把握任何能接觸到客人的機會，藉由水星的加持，能擁有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要獲得好的業績收入，實在不難。

第一名：處女座

處女座年底可說是非常幸運，財運受惠於工作上的好運，可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上有好的運氣。