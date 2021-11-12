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我也喜歡你！12星座的「曖昧暗示」　雙魚直接牽手、巨蟹狂獻殷勤

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲要如何確認對方心意、順利發展到下一步呢？（圖／達志／示意圖，以下同。）

社群中心／綜合報導

曖昧總是讓人受盡委屈，但到底要怎麼樣才能知道對方對你是不是也有意思呢？據《星座好朋友》網站分析，如果如果12星座出現以下的「曖昧暗示」，那你們就很有機會發展到下一步，快來觀察看看，也許今年聖誕節就不孤單了呢！

1.跟你有多一點的肢體接觸

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代表星座：天秤座、射手座、雙魚座

這組星座對於愛情是非常主動的，也擅長營造浪漫氣氛，如果他們真的喜歡你，就會忍不住地想要對你好，一起吃飯或是做事情時，都會靠你很近、或不小心和你有一些肢體接觸，當你心情低落時，他也會在第一時間就陪伴在你身旁，走在一起時也會主動拉著你的手一起走，因為他想透過這些小動作知道，你是否會排斥他這個人。

▲大學生,留學,留學生,大學,學生,情侶,男大生,女大生（圖／達志／示意圖）

2.用玩笑表達自己的愛意

代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座

這三個都是非常愛面子的星座，對他們來說，用開玩笑的方式表達愛意，才是最安全又不會丟臉的方法。如果被拒絕的話，就可以用「跟你開玩笑」的方式幫自己找台階下，但如果你的反應是開心的，他就會馬上說自己也是認真的。其實這三個星座的人會害怕，一旦告白被拒絕的話就連朋友都做不了，這樣的做法可以保護他自己、也不會影響你們彼此的關係，或許你可以仔細觀察，他的這個「玩笑」中帶有幾分真實喔。

情侶，交往（圖／達志影像／美聯社）

3.對你總有一些特別待遇

代表星座：金牛座、天蠍座、魔羯座

這組星座的人一旦喜歡上你、就會只對你好，和其他人相比一定會有明顯的「差別待遇」！他們的想法很簡單，正是因為喜歡上你了，所以總想要找你聊天、或是藉由許多「順便」來對你多些付出，甚至不怕讓你知道他們的愛意，因為他們認為喜歡你就是要對你有更多的付出啊！

情侶，交往（圖／達志影像／美聯社）

4.對你瘋狂獻殷勤

代表星座：巨蟹座、處女座、水瓶座

這組是屬於貼心型的星座，如果他們喜歡你的話，就常常會對你有許多貼心的舉動，像是：雨天幫你多帶一把傘、看你累了幫你帶杯咖啡、特殊日子送上一份巧克力...等，也許他們不會主動示愛，但會讓你時時感覺被疼愛，這組星座的人總是用自己的方式來保護你及這段感情，直到確定了你的心意，他們才會有勇氣採取下一步。

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