買早餐遇長輩「放牽絲長屁」崩潰！老司機見照片全歪樓：長輩好香

▲原PO在早餐店遇到放長屁的長輩，圖為示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

在密閉空間裡放屁已經夠尷尬了，若是響屁讓人更想找洞鑽！一名男網友表示，早上到早餐店買早餐，在等待餐點時，一旁的長輩突然放了一個長屁，「還外加牽絲的那一種」，且多達2次，讓他崩潰直呼「超沒水準」，文末他附上一張圖文不符的機車照，網友們卻把焦點放在圖片上，歪樓笑「這長輩真的很兇」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，一開頭就飆罵髒話，「有些長輩真的有夠扯！」到早餐店買早餐，在等待餐點時，旁邊的長輩突然放了很長很長的屁，「不是那種不小心突然噗的一聲，是那種噗～～噗～～～～噗噗噗，還外加牽絲的那一種」，而且還放2次。

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原PO認為對方是刻意大力催屁，扶額傻眼表示，「這是室內空間欸！不會去外面放？有沒有水準啊？」文末，他放上一張機車照片，並表示「圖片非當事者」。





▲原PO附上一張圖文不符的照片。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出，網友們表示真的太過分，「在室內放屁真的會受不了」、「很佩服那種不會不好意思的人」、「有一次去看電影也是這樣，前面那個人放屁也不選時間點，在電影最安靜的時刻放屁，哈哈哈，當場笑死」、「響屁不臭，臭屁不響，連環屁又響又臭」。

不過，不少網友都把焦點放在照片，只見一名坐在後座的女子，穿著連身緊身洋裝，胸前挖空的設計，隱約露出渾圓北半球、事業線，女子將雙手放在機車後座，挺起身體，用豪乳頂男騎士的背，畫面引人遐想，「我只能說，我完全不能集中看你的文，這長輩太讓人移不看視線」、「頂的很故意」、「只看到照片胸大的女生，誰管長輩放什麼屁」、「照片的長輩也是滿扯的」、「長輩這樣頂撞道德極限真的很母湯」、「長輩太香了」。

▼網友們喊，長輩這樣真的很母湯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

