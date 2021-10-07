早餐店6點打來問「今天吃什麼」　她被迫起床傻眼：客人自己找？

▲一日之計在於晨，早餐是很重要的一餐。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

接到這種電話真不知該哭還是該笑？一名網友表示，早上因為沒課，正好能在家補眠，沒想到約莫6點接到一通陌生電話，對方非常有朝氣地問「早安，今天要吃什麼？」一問之下才知道原來是間早餐店。

一名網友在Dcard以「早餐店自己打給我問我要吃什麼」為題發文，表示開學遠距上課加上早上沒有排課，原本打算要睡到爽，結果卻在早上6點12分接到一通電話。電話那頭劈頭就問原PO要吃什麼，原來打電話的是一間早餐店，原PO還心想難道是「中了免費早餐」，追問之下才知道是早餐店打錯電話，烏龍一場，整件事讓原PO無奈笑說，「現在早餐店真難做，連客人也要自己找」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後原PO檢查了常去的和曾經吃過的早餐店，發現都沒有與號碼相符的店家，讓原PO很納悶「到底是怎麼找到我的啦」。她也表示，「好久沒有人那麼有精神的對我說早安，要吃什麼？雖然直接強制起床不過好溫暖好暈」、「這就跟家裡玻璃被窗外飛來上面貼玻璃維修名片的板磚砸破一樣」。

▲原PO原本睡到自然醒的計畫被早餐店的一通電話給打破了。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，網友們也紛紛留言回應，「如果有人剛好想吃早餐不就被早餐店撿到了嗎」、「我以為是王永慶小時候賣米故事的翻版」、「純粹就是打錯電話而已……」、「原來是在應徵客人」、「鐵板麵紅茶直接點下去」、「我覺得蠻好笑的 就算是打錯電話我也覺得很有趣～」。