連14天「買一送三」！必勝客金門店正式開幕　再推限量比薩輪刀

▲連14天「買一送三」！必勝客金門店正式開幕。（圖／必勝客提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖比薩龍頭「必勝客」來台35週年，近期的創新口味比薩一直在網路上掀起討論，而金門第一家必勝客10月29日開始試營運，11月14日正式開幕，這也是第一家進軍金馬外島的國際連鎖比薩品牌。而慶祝開幕，11月27日前也推出「買一送三」的期間限定優惠，外帶一個大比薩再送一個大比薩，加贈BBQ烤雞（3翅3腿）與可樂一瓶。

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▲台灣必勝客總經理梁家俊（右3）親自到金門主持開幕剪綵。（圖／必勝客提供）

必勝客金門店「未開幕先轟動」，從裝潢、試賣就引起當地民眾高度關注，為慶祝金門金城店開幕，必勝客也精心設計了結合金門風土民情的三大開幕亮點。第一個亮點是專為金門朋友設計的比薩輪刀，以風獅爺為包裝主題，外帶買大送大、外送買大送小比薩或任何套餐再加價199元即可獲得，限量100組，只在金門店才買得到。另還有開幕「買一送三」的期間限定優惠，11月27日前外帶一個大比薩再送一個大比薩，加贈BBQ烤雞（３翅３腿）與可樂一瓶。

▲金門店限定的比薩輪刀加價199元即可獲得，限量100組。（圖／必勝客提供）

必勝客金門店開幕後，台灣、金門跨海送禮變得更HOT、更容易，必勝客今年在PK雙饗卡APP推出「PK隨饗券」，具備創新線上轉贈功能，透過LINE、簡訊或E-mail就能把「PK隨饗券」分享給好友，即使分隔兩地，也能零時差傳遞心意。而且「PK隨饗券」還有跨店取餐的功能，讓台灣和金門兩地的好友也能跨海「就愛一起HOT」。

▲SUBWAY買1送1回來了。（圖／業者提供）

另外，氣速食連鎖品牌「SUBWAY」宣布祭出連1個月的「4大優惠組合券」，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。