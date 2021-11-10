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買1送1、半價吃堡回來了！SUBWAY「4大激省優惠」限時35天吃

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY買1送1回來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

終於等到買1送1！人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」宣布祭出連1個月的「4大優惠組合券」，除了有飲料餅乾買1送1、買指定餐點免費送薯餅或餅乾等，還推捲餅、潛艇堡第2個半價吃，省到不行，即日起至12月14日限時35天正式開放使用，無論拿電子版、紙本券通通享優惠。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲超值優惠券有4大優惠組合。

SUBWAY推出最新「超值優惠券」，並祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

▲▼必勝客推全新「海鮮系列紙包筆管麵」。（圖／業者提供）

▲必勝客推11元吃紙包筆管麵。

另，必勝客即日起至11月11日也祭出限時超殺優惠，期間每日3時段包括10時、15時、20時於APP限定登場，首先要搶的就是「11元紙包筆管麵」，不到1折的超殺折扣買到就是賺到，同步還有「限定口味小比薩優惠價111元」、「巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元」，最低3折起的優惠俗到不行，把握機會搶券去。

門市部分至11月29日前則還有上班日限定「買1送1」，期間每周一至周五只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個。

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