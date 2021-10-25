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只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

▲▼麥當勞經典杯套只送不賣。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新周邊小物「經典杯套」只送不賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉要有！人氣速食品牌「麥當勞」最新周邊小物來了，驚喜推出只送不賣的限量「麥麥經典杯套」，將薯條、芝麻麵包等全部變身實用杯套，直接提著走，且一共有4款式超欠收，即日起至11月23日凡使用歡樂送網路點餐，滿額就可免費領1個，提醒款式隨機、無法指定。

▲▼麥當勞經典杯套只送不賣。（圖／業者提供）

▲▼10月27日起有4款式隨機送。

▲▼麥當勞經典杯套只送不賣。（圖／業者提供）

麥當勞推出最新周邊小物「麥麥經典杯套」，一共有4種款式，包括經典薯條、美味起司、歡聚薯光及芝麻麵包，經典美食直接變身杯套，超欠收藏，即日起至11月23日止只要透過歡樂送網路訂餐單筆消費滿額，即可隨餐免費獲得1個，至10月27日前僅有「經典薯條」、「美味起司」2款式選擇，10月27日起4款式隨機送，數量有限、送完為止。

▲▼必勝客推彩虹愛心比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客推彩虹愛心比薩。

速食店除了欠收的周邊小物之外，必勝客近日則是特意選在10月彩虹驕傲月推出「有愛必勝比薩」，以經典美式臘腸搭配莫札瑞拉起司製成，並打造成愛心造型搭配彩虹餅皮，真的可愛又有愛，且開盒還有超Q彩虹比薩支撐架，即日起開放預購，每間門市限量只有20個，10月26日至11月1日開放取餐。

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麥當勞杯套必勝客

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