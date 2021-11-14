酸連勝文「永恆靠爸族」　綠營青年：陳時中唱歌讓他嚇得X滾X流

記者黃巈禾／台北報導

對於衛福部長陳時中脫口罩唱歌，國民黨副主席連勝文批評，陳時中最大的問題是吹牛吹過頭，為了政治野心不務正業。對此，民進黨青年部主任蔡沐霖狠酸連勝文，「這位永恆的靠爸族，最害怕的就是白手起家的別人比他有成績」。

▲連勝文、陳時中。（合成圖／記者林敬旻、張一中攝）



連勝文12日在臉書PO出陳時中唱歌的照片並表示，衛福部長跑去推動觀光，本身就是件奇怪的事，何況去年防疫成功，是民眾的犧牲和配合，並非陳時中一人的功勞，更與民進黨無關，而陳時中與民進黨搞大內宣，沉溺在世界防疫典範的神話泡泡中，等3+11破口出現，一舉戳破所吹的牛皮後，民眾卻付出慘痛的代價。

連勝文指出，陳時中及民進黨不知道花多少錢，向世界宣傳抗疫神功、Taiwan can help，結果本土疫情爆發，大家才發現，無論篩檢，病床，連最基本醫護人員的防護衣、口罩，及病人的呼吸器都嚴重不足，必須靠民間捐贈，才能緩解政府無能造成的困境。

連勝文提到，陳時中跟民進黨用一年多的時間，無數的金錢，來搞大內外宣，卻無法為台灣採購足夠的歐美製高效能疫苗，拚命護航成效未定的本土疫苗廠，又用盡方法阻擋民間捐贈歐美疫苗，甚至抹紅民間捐贈者，並無所不用其極的對德國的BNT疫苗發動認知作戰，鬼扯這是中國疫苗！等台灣人寶貴的生命不斷消逝，人民財產損失慘重，陳時中及民進黨才同意民間捐贈疫苗，卻還厚臉皮搶功！

連勝文認為，更離譜的部份是，陳時中嗨趴的照片被看到後，民進黨又開始發動認知作戰，稱陳時中豪飲高歌的畫面是中共的作為，難道不管做了什麼爛事，只要搬出大陸，就能卸責？凡是呼籲政府擴大篩檢的學者專家，都被抹紅成中共同路人的「普篩仔」，也就是只要有人與民進黨意見不同，就立刻被抹紅，這是什麼樣的惡霸？

連勝文還說，其實陳時中或民進黨只要把該做的事做好，要如何吃香喝辣，大家也懶得管，問題就在於這些人不僅失職，還不停吹牛，用謊話掩飾無能，造成人民生命財產重大損失，這才是大家生氣最大的原因，也是教訓民進黨最大的動力。

對此，蔡沐霖12日在臉書反譏連勝文，2014年大敗給台北市長柯文哲後足足7年，似乎是越來越偏激，看到陳部長實事求是，做出一點成績，讓世界防疫體系為之驚艷後，猛然發現從政生涯真的一無可取，開始急得不得了，「連陳部長拍個封面或唱首歌都如驚弓之鳥，堂堂五尺之軀頓如螻蟻，嚇得X滾X流…十足可悲可憐又可笑呀連公子…啊不是…是連副主席呀大大」。