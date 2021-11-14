蔡英文親授戰旗　林靜儀接棒喊話：用溫柔的力量面對未來挑戰

▲蔡英文授旗與中二選區立委補選被提名人林靜儀 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

迎戰明年初台中市第二選區立委補選，台灣基進立委陳柏惟14日在民進黨全代會上，特別將粉紅色棒球手套、棒球交給民進黨前立委林靜儀，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將「溫柔堅定一定贏」戰旗授與林靜儀。林靜儀表示，參與補選是回應民眾對未來家園面貌的期待，「我會以溫柔堅定的力量，去面對將來的挑戰。」

民進黨一年一度的全代會今天下午登場，面臨罷免的無黨籍立委林昶佐、台灣基進黨主席陳奕齊、陳柏惟也以「友軍」身份應邀與會。

林靜儀表示，參與補選，不僅是勇敢承擔責任，更是回應民眾對未來家園面貌的期待，蔡總統說，「每一個時代的人們，都被時代賦予使命」。我想我們的使命，「以溫柔堅定的力量，去面對將來的挑戰，讓民主在這片土地上世代延續。」

林靜儀指出，一支球隊在棒球場上要有9位球員，這場比賽我不會是自己一個人，我從陳柏惟手上接下手套和棒球，未來也將和最強友隊台灣基進一同在賽場上奮鬥，「爭取沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰最大多數鄉親的支持，齊心合力贏下選戰！」

▼台灣基進陳柏惟、中二選區立委補選被提名人林靜儀 。（圖／記者李毓康攝）



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