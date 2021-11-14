　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲白飯太百搭，配主食也合。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

台灣人習慣將白米當作主食，搭配任何料理都不踩雷，甚至有網友意外發現，「主食＋主食」竟然非常合得來，還能帶出彼此的美味，其他內行人則笑說，日本人早在很久以前就發現這項吃法，而且多數人都習慣這麼吃！

原PO在PTT問卦「為什麼煎餃配白飯這麼香？」他今天早上自己煮白飯、煎水餃，嘗試把兩樣主食搭在一起吃，結果意外發現驚人美味，「都是滿滿的碳水化合物，搭在一起為什麼這麼合！」如此美妙的搭配卻很少人知道，多數人將煎餃歸類在主食，並非一道菜色，所以都是單吃不會搭配白飯，初次嘗試這種吃法以後就愛上，雖然主食加主食的組合在台灣很少見，但完全不違和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼煎餃,鍋貼,餃子,水餃。（圖／翻攝自pixabay）

▲日本人將煎餃當成一道菜，吃的時候會配白飯。（示意圖／翻攝自pixabay）

有些網友對於這種吃法感到衝擊，「感覺很噁心，煎餃不是應該配酸辣湯嗎」、「澱粉配澱粉嘔嘔嘔」、「肥死」、「拉麵、炒飯、煎餃，日本奇怪組合。」事實上，白飯配煎餃在日本十分常見，試過的網友都說讚，「在日本的拉麵店，我還常看見這樣吃的」、「日本的餃子定食是把餃子當白飯配菜」、「其實真的好吃，我一開始去日本也很鄙視日本人這種行為，但試過一次後就回不去了。」

本站曾報導《日本食物都好吃？他曝「5大夯品」台灣人竟吃不慣　網：根本就沒熟的麵糊》，日本飲食文化中很多澱粉+澱粉的傳統吃法，除了白飯配煎餃，還有拉麵泡炒飯、泡麵加白飯、通心粉沙拉配白飯等等，雖然台灣人可能吃不慣，不過很多嘗試過的人都發現意外美味。

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
《食尚》阿松「整條腸壞光」！　6病纏身暴瘦10kg
強摸女胸部還稱「手感很棒」　色技工下場曝
快訊／男大生母最新聲明！喊話惡少父「全文曝」
人妻生兩寶還存錢買2房！　勵志文嚇歪鄉民
林美秀被辱罵「妳就是畜生」　小14歲夫怒公開私訊
女主唱突脫褲「水柱射粉絲臉上」　觀眾全目睹
扣完公設28坪！他怨「偽三房」想打掉　網酸：麻煩跟上時代

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

行控4.0棄現有技術「從零開始」挨批　台鐵回應砍掉重練原因

北市診所「第二劑AZ打成莫德納」　莊人祥：已暫停注射業務

疫苗覆蓋率達95%才安全？莊人祥坦言「台灣不可能」　揭關鍵原因

IG悄出新功能！多圖貼文「只要1步驟」刪除單張　跟前任合照說掰掰

廢鐵成鋼「鐵雕黑琵」創作展　七股特生中心黑面琵鷺展示館正式剪綵開展

竟然不是茼蒿！吃火鍋都「放這一樣菜」　網友狂點名：絕對是它

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

8境外移入均來自東南亞！　4人突破性感染「3人打科興疫苗」

快訊／今日本土再+0！　增8例境外移入

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

行控4.0棄現有技術「從零開始」挨批　台鐵回應砍掉重練原因

北市診所「第二劑AZ打成莫德納」　莊人祥：已暫停注射業務

疫苗覆蓋率達95%才安全？莊人祥坦言「台灣不可能」　揭關鍵原因

IG悄出新功能！多圖貼文「只要1步驟」刪除單張　跟前任合照說掰掰

廢鐵成鋼「鐵雕黑琵」創作展　七股特生中心黑面琵鷺展示館正式剪綵開展

竟然不是茼蒿！吃火鍋都「放這一樣菜」　網友狂點名：絕對是它

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

8境外移入均來自東南亞！　4人突破性感染「3人打科興疫苗」

快訊／今日本土再+0！　增8例境外移入

布魯斯點名5投下週輪值　郭俊麟週三先發阻獅封王

無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

驚悚！淡水紅樹林捷運站前2機車擦撞變火球　2騎士甩飛擦傷

回來了！林智勝隔54天一軍先發　陳琥腿部更疼痛下二軍

「中繼水箱比惡鄰居好？」　網友也超挫：這一項無解，別買啊

陸貪官收賄價值95億元比特幣！假裝推行數位經濟「根本都在挖礦」

《食尚》阿松「整條腸子壞光光」6病纏身！半年暴瘦10kg　醫生也搖頭

不想當社畜！竹科工程師蘇家德狂練2年　綜合格鬥奪生涯首勝

國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

胖妹逆襲成辣模！她「挺32L豪乳」狂舉100kg槓鈴　胸前兩粒快撐破

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

生活熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

館長開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

高端份子白挨針　高嘉瑜卻喊「打高端賺到！」

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

他號召熊貓「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼

2波鋒面變天轉雨時間曝　下波冷空氣更強

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻

更多熱門

相關新聞

她每天動變更胖！醫嘆是「5運動習慣」做錯了

她每天動變更胖！醫嘆是「5運動習慣」做錯了

少吃多動是瘦身的不二法門，一名70公斤女子自述為了剷肉，一週5天衝健身房上zumba課，沒課就跑步1小時，但肥油卻穩如泰山，自覺不夠努力她乾脆天天運動，但體重不減反增越動越厭世。減重醫師蕭捷健指出，想要減脂有5個運動習慣一定要避，並強調減重或增肌都需要時間，就像投資一樣需要等待讓時間發揮價值。

點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆1舉動暖哭網

點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆1舉動暖哭網

吃飯會變胖？醫揭真相「這3優點完勝」

吃飯會變胖？醫揭真相「這3優點完勝」

減肥一定要吃澱粉！最佳燃脂器認證　營養師4理由苦勸

減肥一定要吃澱粉！最佳燃脂器認證　營養師4理由苦勸

沙茶配飯很怪？內行人：再加1食材更棒

沙茶配飯很怪？內行人：再加1食材更棒

關鍵字：

煎餃白飯澱粉

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面