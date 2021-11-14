白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

▲白飯太百搭，配主食也合。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人習慣將白米當作主食，搭配任何料理都不踩雷，甚至有網友意外發現，「主食＋主食」竟然非常合得來，還能帶出彼此的美味，其他內行人則笑說，日本人早在很久以前就發現這項吃法，而且多數人都習慣這麼吃！

原PO在PTT問卦「為什麼煎餃配白飯這麼香？」他今天早上自己煮白飯、煎水餃，嘗試把兩樣主食搭在一起吃，結果意外發現驚人美味，「都是滿滿的碳水化合物，搭在一起為什麼這麼合！」如此美妙的搭配卻很少人知道，多數人將煎餃歸類在主食，並非一道菜色，所以都是單吃不會搭配白飯，初次嘗試這種吃法以後就愛上，雖然主食加主食的組合在台灣很少見，但完全不違和。

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▲日本人將煎餃當成一道菜，吃的時候會配白飯。（示意圖／翻攝自pixabay）



有些網友對於這種吃法感到衝擊，「感覺很噁心，煎餃不是應該配酸辣湯嗎」、「澱粉配澱粉嘔嘔嘔」、「肥死」、「拉麵、炒飯、煎餃，日本奇怪組合。」事實上，白飯配煎餃在日本十分常見，試過的網友都說讚，「在日本的拉麵店，我還常看見這樣吃的」、「日本的餃子定食是把餃子當白飯配菜」、「其實真的好吃，我一開始去日本也很鄙視日本人這種行為，但試過一次後就回不去了。」

本站曾報導《日本食物都好吃？他曝「5大夯品」台灣人竟吃不慣 網：根本就沒熟的麵糊》，日本飲食文化中很多澱粉+澱粉的傳統吃法，除了白飯配煎餃，還有拉麵泡炒飯、泡麵加白飯、通心粉沙拉配白飯等等，雖然台灣人可能吃不慣，不過很多嘗試過的人都發現意外美味。