嘉義男持西瓜刀把人砍到重傷！鄰曝：是當地頭痛人物、只能關2個月

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名賴姓男子12日晚間突然持西瓜刀，闖入一間檳榔攤內對著廖姓男子一陣猛砍，導致對方不僅頭部、頸部受傷，就連全身也都受有多處刀傷，更因此休克癱軟，目前仍在加護病房急救中。對此，警方目前已經將賴男逮捕，並依殺人未遂罪嫌送辦，而檢方也向法院聲押，經嘉義地院裁定獲准。

▲賴男持刀砍傷廖男。（圖／記者翁伊森翻攝）

據悉，賴男有精神方面的問題，是當地令人相當頭痛的人物，大家都很害怕他，也很不希望他回到當地，希望能藉由司法機關將其安置。當地村長表示，「當時大家都坐在那裡聊天，我也不知道是不是有冤仇，我很擔心，我希望他不要回來，村民也不希望他回來，他回來我就又要擔心了，就是不定時炸彈，真的很擔心，被砍的人家境也不好，是全家的經濟支柱，還有兩個孩子要養，我現在擔心受傷的這個，他整個家庭都要靠他。」

此外，鄰居表示，「當時受害者的哥哥也在現場，他一開始不知道弟弟被砍，本來在看手機，結果一看到趕快去搶西瓜刀，結果自己也因此有受傷。受害者就是很熱心的人，因為他在工廠上班，只要我們需要協助，他就會幫我們，他家庭經濟狀況不好，但人很老實，派出所所長說這個人只能關兩個月，大家也是會怕啊。」