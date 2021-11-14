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捐101元！尼姑臉臭「吼1塊喔」　他生氣全拿回下一步讚爆

男網友捐零錢被尼姑臭臉。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

▲男網友捐零錢被尼姑臭臉。（圖／翻攝爆怨2公社）

圖文／CTWANT

有時在路上看到出家人化緣，大部分人都願意捐出自己的錢。然而一名男網友透露，自己投入100元及1塊零錢竟被尼姑臭臉嫌棄，請對方把錢還給他，還被尼姑嗆「佛陀也不會庇佑你」，讓他超傻眼。貼文一出，許多人直呼「他沒資格替神明發言」。

原PO在《爆怨2公社》表示，看到化緣的人都會覺得他們很辛苦，因此都會投錢，沒想到日前把身上的零錢、百鈔投進去，竟被一名尼姑臭臉嫌「吼，1塊喔」，讓他氣到要對方把錢還他。尼姑見狀皺眉準備離開，原PO氣不過，堅持要把錢拿回來，雙方僵持不下。

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起初尼姑只還零錢，後面才將100元歸還，要走前還撂一句，「你這樣佛陀也不會庇佑你。」原PO回嗆，「這麼糟糕的庇祐我也不需要。」原PO認為，1元又怎樣，那也是辛苦錢，又不是偷拐搶騙來的，「辛苦錢還要被妳看不起喔？這態度只會讓人想貶低妳。」

事後，原PO將原本要化緣的金額全部捐給動物流浪之家。貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「她消失一陣子了又出來」、「神明不是收錢才做事的，而且他沒資格替神明發言吧」、「可以報警問問這位這樣募款合法不合法」、「這個有名的，不給還會說教」。

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