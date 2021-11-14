蘇貞昌引《雙城記》名句形容台灣　「蔡英文讓世界看見台灣」

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌14日出席民進黨全代會，首次發表施政成果報告。他在談話中以狄更斯《雙城記》的名句，「現在是最壞的時代，也是最好的時代」來形容台灣現況，大讚總統蔡英文領導的國家，現在讓世界看見，讓世界肯定。

▲民進黨全代會，行政院長蘇貞昌施政成果報告。（圖／記者李毓康攝）



「現在的台灣，是最壞的時代，也是最好的時代」。蘇貞昌在談話中，引用《雙城記》中的名句，來形容台灣的現況，他說，中國軍機繞台，美國前國務卿萊斯說，中國遙控親中勢力要顛覆台灣。

蘇貞昌說，這是最壞的時代，但也是最好的時代，在歐盟議會，以580票贊成，通過挺台報告；而日本國會全體參議員起立支持台灣，美國國務卿布林肯說，中國攻台會協助台灣；捷克參議長也在台灣國會說，「我是台灣人」。

蘇貞昌表示，蔡英文領導的國家讓世界看見，讓世界肯定，我們正站在歷史關鍵點上，我們奮力走過國民黨的亂，希望大家在最需要時刻發揮力量。

蘇貞昌表示，1218公投的一票，希望讓蔡英文領導強而有力，執政很辛苦，需要大家一起，大家齊一腳步，大家讓台灣更有力，才能夠通過這些考驗。

蘇貞昌說，過去這段時間，因為國人的努力，因為總統的領導，立法院協助跟指導，希望大家給主席、國家的總統最大的掌聲，讓這麼辛苦的蔡英文帶領我們前進。