重申年底公投「四個不同意」　蔡英文：正面迎戰是唯一選擇

記者杜冠霖／台北報導

民進黨全國黨代表大會14日下午登場，會中，總統蔡英文也再次針對年底四大公投表達立場，蔡表示，正面迎戰是民進黨唯一的選擇，就算發動公投的政黨起心動念是為了惡鬥，公投仍是人民的權利，「進步的路途從來不是順風順水，挑戰很多、我們要嘗試去說服，我們的主張很清楚，就是4個不同意、台灣更有力！」

對於核四公投，蔡英文指出，核四蓋了20幾年、花了3000多億，沒有為台灣發過一度電，拼裝車不安全、核廢料無處去，台灣人口密集，經不起一絲核災的危害，「北北基宜桃分別是不同政黨執政，但大家都有共識，核四絕對不能重啟。」

對於三接公投，蔡英文表示，三接攸關北部供電，可以補足電力缺口、改善南電北送、中電北送的電網安全，更減少長期困擾中南部的空污問題，大家關心的藻礁保育，政府也盡最大的努力，不僅縮減規模，更同意再外推、設立保育基金，「三接一但停建，電力供應不穩、持續燃煤無法改善空汙，經濟環保兩頭空。」

對於反萊豬公投，蔡英文指出，在還沒有國際標準跟科學根據的年代，民進黨確實曾對美豬、美牛的萊劑使用表達過疑慮，在codex公布標準後，民進黨也決定接受，從馬政府時代開放美牛至今已經9年，並沒有傳出任何健康的問題，美牛進口量更成長三倍。

蔡英文表示，從今年元旦開放美豬，並未對國內豬農造成影響，國內豬價平穩、台灣豬肉走出口蹄疫陰影，正準備出口到更多國家，但把貿易有來有往，想把台灣的好東西賣給全世界，其他國家當然也期待台灣允許符合國際標準的商品進口。

蔡英文指出，進一步開放美豬，可以向世界展現台灣有決心解決貿易困難的問題，「此時此刻如果政策倒退嚕，國際社會會怎麼看台灣，他們會相信台灣有走向世界的決心嗎？」

對於公投綁大選，蔡英文表示，三年前的那場選舉，排隊好幾個小時、開票開到半夜、甚至有邊投票邊開票的狀況，嚴重影響民主的品質，所以把公投和大選分開，做出更完整配套，讓大家在做決定時更理性、周延，「現在卻有人想走回頭路，讓政黨利益綁架人民理性討論空間。」

蔡英文表示，我們應用公投結果告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴，我們願意參與全球暖化的解方、尊重自由貿易的價值、為民主深化而努力，守住這場公投、國家未來的發展方向，「這才是四個不同意、台灣更有力的真正意義。」

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

