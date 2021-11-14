快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨全國黨代表大會14日下午登場，會中，總統蔡英文也再次針對年底四大公投表達立場，蔡表示，正面迎戰是民進黨唯一的選擇，就算發動公投的政黨起心動念是為了惡鬥，公投仍是人民的權利，「我們要做的不是抱怨，而是把自己的理念說清楚，相信人民會做理性的決定。」

蔡英文表示，我們應用公投結果告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴，我們願意參與全球暖化的解方、尊重自由貿易的價值、為民主深化而努力，守住這場公投、國家未來的發展方向，「這才是四個不同意、台灣更有力的真正意義。」

蔡英文指出，在公投挑戰前，正面迎戰是我們唯一的選擇，正面捍衛自己的價值、執政的理念、國家發展的路線，民進黨不怕公投，更不怕對手提公投，公投是人民的權利，就算發動公投的政黨起心動念是為了惡鬥，我們要做的不是抱怨，而是把自己的理念說清楚，相信人民會做理性的決定。

面對不同意見，蔡英文表示，在公投討論的過程中，可能發現有些訴求、理念不夠全面，不能夠關照到國家發展的許多面向，但不同的意見才是多元社會的正常現象，民進黨是執政黨，有最大的責任去溝通跟誠心說服，公投不是政黨對決，更攸關國家未來，「我們要找出更多的夥伴，讓台灣站在更有力的戰線上，這就是正面迎戰。」

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

