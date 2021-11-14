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民進黨全代會下午登場　聚焦四大公投！安排3Q、林靜儀加油橋段

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌針對年底公投案，啟動全台宣講活動。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨全代會14日正式登場，今年以「穩健執政、台灣有力」為主軸，預計通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，而身兼黨主席的總統蔡英文也規劃發表談話；較為特別的是，本次邀請台灣基進黨前立委陳柏惟與台中二選區補選參選人林靜儀與會，同時首度邀請行政院長蘇貞昌進行施政成果報告。

民進黨在3日中執會上，已通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，送交14日全代會討論，通過之後就成為民進黨處理明年選戰的提名依據。

根據草案的規定，直轄市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，提請中執會通過後徵召；而非直轄市縣市長提名，執政任期尚未屆滿縣市，候選人由黨主席提名，並經中執會通過後徵召；而非執政縣市，則需經徵詢、協調後產生單一人選，並由黨主席提名經中執會通過後徵召。

至於執政任期兩屆已經屆滿的縣市，其候選人則依照公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選。

言下之意，2022年縣市長選戰，六都市長皆由黨主席蔡英文依照徵召辦法提名；而執政任期屆滿的有基隆市、新竹市、屏東縣，則會依規定辦理初選。

除此之外，蔡英文在全代會也將發表談話，預計聚焦於1218公投，重申「四個不同意」的訴求；而特別的是，蘇貞昌也首度受邀進行施政成果報告。

另外，面對台中第二選區立委補選，民進黨今年全代會也邀請台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟，以及無黨籍立委林昶佐；此外，林靜儀也會到場，並安排替陳柏惟、林靜儀加油的橋段。

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