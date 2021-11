樂團女主唱突脫褲半蹲　腿間噴出水柱「射在粉絲臉上」觀眾全目睹

▲搖滾樂團女主唱在表演途中,突然當眾排尿在男性歌迷臉上。(圖/翻攝自YouTube/Savage Entertainment,下同)

記者張寧倢/編譯

美國紐約搖滾樂團「Brass Against」12日在一場音樂節上做出令人驚訝之舉。女主唱索菲亞•烏里斯塔(Sophia Urista)於表演途中邀請一位男粉絲上台,請他平躺之後,只見她一邊唱著歌一邊脫褲,在他的身上做出「隔空半蹲」姿勢,接著竟然當眾放出尿液,還調整位置蓄意對準男粉絲的臉部「噴射」。

根據《獨立報》報導,Brass Against在佛州一場名為「Welcome To Rockville」的音樂節上表演了另一個知名重金屬樂團「討伐體制」(Rage Against the Machine)1992年發行的經典歌曲《Wake Up》,但女主唱烏里斯塔的脫序行為,可能真的讓部分沉醉在表演中的觀眾「嚇到醒過來」。從粉絲拍攝的影片中可見,烏里斯塔請一名男粉絲平躺在舞台上後,她開始動手解開褲頭。

▲Brass Against的推特帳號後來發文表示,男粉絲在上台之前就已知情有「噴水」橋段。

影片中,烏里斯塔將白色長褲與內褲一併脫到大腿位置,在男粉絲的臉部上方做出半蹲姿勢,沒想到,醞釀幾秒後她竟然排出尿液,毫不介意台下觀眾正拿著手機拍攝,烏里斯塔一邊「放水」還稍微向前調整位置,讓尿液能準確地落在男粉絲的臉上,而且過程中她仍持續地唱著歌,男粉絲看起來也相當興奮。

影片在網路上傳開後,引起許多網友撻伐,認為這個畫面令人作嘔。Brass Against隔天隨即推文解釋,昨晚演出玩得很開心,「索菲亞一時太過忘情,這不在其他團員的預料之內,同時也不會再次出現在我們的表演裡。」據外媒報導,Brass Against事發後還曾發文寫道,「真的很抱歉」,但該則推文現已遭刪除。

